Cacho Guantay le lucha a la vida y sostiene que “Todavía puedo”

El cantante romántico Jorge Guantay, conocido como “Cacho de Salta”, presentó su espectáculo “Todavía puedo”, en el local Maldito Chef, Capital de Mar del Plata 2592, Barrio El Tribuno. Como es costumbre, el artista encontró magnífica respuesta del público, que lo aplaudió de principio hasta el final.

El mencionado es presidente de la Asociación Salteña de Lisiados y recorrió los escenarios más importantes de la provincia “La música es una herramienta de inclusión, en lo personal, me permitió mirar la vida desde otro ángulo. El canto me hizo vencer muchos obstáculos. En ocasiones, me hizo sentir que estaba de pie”, agregó Guantay.

Durante su adolescencia, Guantay vislumbró una notable repercusión dentro del circuito musical, su melodiosa voz endulzaba el oído de quienes tenían el privilegio de escucharlo arriba de un escenario. Los certámenes intercolegiales, en alguna época, lo tuvieron como principal protagonista.

“Fueron vivencias que jamás olvidaré, donde compartí con grandes cantores y músicos, algunos de ellos hoy encumbrados en lo más alto del circuito nacional.

Jorge Cacho Guantay es un permanente luchador de la vida, desde muy pequeño y afectado por una poliomielitis, se mentalizó a no bajar los brazos y cargarse de energía para enfrentar el día a día. Su perfil de líder, le significó caratularse como una persona solidaria, con un corazón sin límites.

En el difícil camino de su vida también alcanzó momentos de gran felicidad. Sus hijos: Lorena, Pablo, Rodrigo, María y Gastón, fueron una motivación constante. ¡Qué hablar de doña Lucía, una madre que le enseñó a sonreirle a los problemas...Eli también aportó en gran demasía.

“Mi familia fue mi gran sostén, en esta palabra se fundamentó mi crecimiento personal. Hoy ya adquirieron sus alas y hasta me regalaron diez nietos...y viene uno en camino”.

Sus cuerdas vocales jamás se callaron, y hoy sonarán a los cuatro vientos. Ni una silla de ruedas le privó de un caminar correcto en la vida. Un verdadero ejemplo de lucha, amor y perseverancia.