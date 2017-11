El ministro Caputo, salpicado por una nueva investigación de paraísos globales: Paradise papers

Cientos de personalidades y personajes públicos de todo el mundo quedaron hoy envueltos en una nueva investigación sobre fortunas en paraísos fiscales que se denominó Paradise Papers y que en Argentina involucra directamente al ministro de Finanzas Luis Caputo y al financista Ignacio Rosner, quien en los últimos días cobró notoriedad por su interés en adquirir el Grupo Indalo, imperio del empresario Cristóbal López. Así lo señalan las investigaciones impulsadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung que en el país fueron llevadas a cabo por periodistas del diario La Nación y diario Perfil.

Según señala el diario Perfil en su edición digital, el ministro de Finanzas está involucrado por haber manejado el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, administró Noctual Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.

Alto Global Fund se inscribió en Islas Caimán el 3 de julio de 2009, según figura en dos planillas de Appleby de octubre de 2010. Appleby es uno de los estudios jurídicos más importantes y exclusivos del mundo offshore. Las planillas llevan dos títulos que definen lo que es Alto Global Fund: “Mercados Emergentes” y “Hedge Funds” (fondos de cobertura y alto riesgo). En otra planilla de noviembre del 2011, el fondo está incluido entre un listado de los más “prolíferos hedge funds”. Sin embargo, consultado por el equipo argentino de Paradise Papers, Caputo minimizó el rol de Alto Global Fund. “Era un fondo de inversión para ‘friends and family’ (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un vehículo institucional más redituable que si va un particular a una banca, donde la tasa es menos atractiva", dijo.

Según se desprende de las investigaciones recién publicadas esta tarde, el actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos off shore junto al financista argentino radicado en Miami Martín Guyot. Caputo y Guyot fundaron juntos Noctua Partners LLC, según informó la agencia Bloomberg, aunque en los registros oficiales del estado de Florida sólo figura Guyot, desde que marzo del 2009 y se expandió durante los años siguientes, mientras en la Argentina se aplicaba el cepo cambiario. El funcionario negó además una eventual incompatibilidad entre su anterior trabajo en el sector privado y su actual labor. "No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos", citó La Nación.

En la misma línea, también rechazó un potencial conflicto de interés al negociar con los tenedores de la deuda soberana argentina en default -los "holdouts"-. "La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono", dijo.

Imagen: ICIJ

Rosner, operó en la Caimán y Bermudas

Otro de los argentinos salpicados por la nueva filtración mundial es el financista Ignacio Jorge Rosner, el único rostro visible hasta ahora del fondode inversión OP Investments que pretende tomar el control del Grupo Indalod el empresario patagónico Cristóbal López. Rosner operó durante años en el circuitooffshore . Se movió entre las islas Bermudas y las islas Caimán, para desde allí desplegar inversiones agropecuarias en América Latina. Primero fue director de la firma El Tejar Limited, registrada en las islas Bermudas en 2007. Asumió su dirección en 2011, en nombre de uno de los accionistas mayoritarios, Altima Partners LLP, con sede en Londres, con varias subsidiarias en las islas Caimán y es cliente del estudio Appleby, según difundió Perfil.com.

Fijar la sede de sus operaciones en paraísos fiscales les aportó a Rosner y a los accionistas detrás de El Tejar dos claros beneficios: reducir los impuestos que debían pagar por sus inversiones en América Latina y reducir los riesgos de potenciales demandas. Así lo clarificaron ellos mismos en un prospecto, según trascendió en Brasil. En ese país, se debatía la presencia de El Tejar, ya que la legislación local prohíbe que las tierras queden en manos extranjeras.

En Argentina, los periodistas que colaboraron con la investigación fueron Mariel Fitz Patrick, Hugo Alconada Mon, Iván Ruíz, Maia Jastreblansky, Ricardo Brom, Emilia Delfino y Sandra Crucianelli