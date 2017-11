Un poeta que encontró en la síntesis una forma de expresión

Alejandro Solustiano Alvarado es un poeta tucumano que hace de la síntesis una forma de expresión. Festejó su cumpleaños número 43 en Buenos Aires el último día de octubre. Antes, había leído en la Biblioteca Nacional y en La Coop, a pasos del Abasto, parte de su trabajo, que se conjuga en “Desorden en versos” (2008), “Libro de las horas” (2010) y “Xyaz” (2014).

“Encuentro en la forma de expresión, que es el poema, la voz justa de lo que quiero decir. Como lector también, siempre me he disfrutado mucho más de su lectura que de la narrativa. No quiere decir que no frecuente ese género, pero he encontrado en la poesía mayor placer como lector. Supongo que eso habrá influido en mi elección de escritura. Dentro de eso, mi mayor influencia es el haiku, que conocí a través de Borges y Kodama, cuando él le escribe “El oro de los tigres”. A partir de allí comencé a leer y escribir haikus, y si bien ya no lo hago, es una forma poética breve que encierra una estética y una cosmovisión, es la que más me ha llevado a ejercitarme en este género. Mis poemas son breves y allí encuentro la autenticidad de mi voz, de lo que quiero expresar en el momento en que escribo”, destaca Alvarado, en medio del bullicio de un bar porteño.

Además, el entrevistado, profesor de Literatura, ha ido más allá de la lírica, y asegura: “En cuanto a mi producción narrativa, que es poco conocida y está más bien inédita, voy más hacia crónicas que juega con la funcionalización de hechos reales o no, que juega con personajes reales y no tanto. También en una estructura breve que cuenta rápidamente episodios, con alguna cuota de ironía. Me siento más cómodo en la forma y en el ritmo de la poesía. Los dos géneros tienen distintas dinámicas. La narrativa me resulta más compleja respecto de lo poético, aunque a veces me animo a experimentar con un diálogo entre los dos géneros, con temas que van desde las vivencias personales o conflictos de los que soy testigo”, revela.

El tema es ahora la poesía del norte. Entonces, Alvarado relata: “Tengo 43 años y escribo desde los 18. Desde entonces he frecuentado los ambientes literarios, aunque no tanto como quisiera. Observo que la literatura, en primer lugar en Tucumán, está siempre muy activa, genera muchas producciones que van de lo costumbrista a lo experimental, pasando por poesías que no tienen ningún rasgo ni color local y que parecerían más universales. Quizás por la temática, como el erotismo o cuestiones más metafísicas. Hay un grupo de jóvenes que une la escritura poética con la música. Desde mi perspectiva, esto es interesante porque son dos ámbitos que siempre van de la mano. Ellos lo materializan, sin cantarlo, pero las unen. Y eso sucede también en el folclore y otros géneros. Me atrevería a decir que un rasgo común de la poesía del norte es el ejercicio de la voz poética desde el lugar de las márgenes, me refiero a que los poetas saben que hablan desde un lugar que no es el central. Es decir, la vieja dicotomía entre Buenos Aires y el resto del país, pero también como un género que todavía se mantiene popular y que a la vez muchos lo ofrecen como un ámbito bastante hermético. Personalmente, creo que la poesía del norte supera ese hermetismo y se instala como un discurso bastante popular. La poesía convoca, más allá del reconocimiento del autor o de su estilo. En el norte se le da lugar a las voces nuevas. Y eso es un rasgo común, más allá de esta geografía sino también del tiempo en el que se vive. Además, los autores que superan los treinta suelen asumir la tradición a la que pertenecen, ligada a lo folclórico, a las leyendas, a la literatura local, pero lo reasumen y lo reescriben con un tono convocante porque no es un discurso antiguo que no se pueda sostener hoy en día”.

El autor, hace una pausa, bebe un sorbo de café y prosigue: “A la vez, los de menos de treinta que hacen una ruptura, incorporan buenas temáticas urbanas, que juegan entre lo local y lo cosmopolita. Quizás, por este mundo tan virtual en el que nos toca vivir, tan abierto al mundo y a la vez encerrado cada uno en su lugar”.

Rescata entre sus colegas coterráneos a: Juan González, Elvira Juárez Aráoz, Inés Aráoz: “Me interesa el tratamiento que tienen del lenguaje poético en sí, son voces con temáticas nuevas dichas desde cierta tucumanidad con la que me identifico en sus decires, y me lleva a leerlos y disfrutarlos como lector”, describe.

Recala ahora en nuestra provincia y explica: “De Salta, Castilla es a quien más he frecuentado. Creo que su amor al espacio vital suyo lo ha hecho universal. Encuentro cierta unidad con Juan Ortiz al canto que hace de su humanidad en ese ámbito que es Salta y el Litoral para Ortiz, son inseparables cada uno en su contexto. Y eso, los hace universales”.

Finalmente, sobre su propio material, analiza: “Creo que el hilo conductor de mi producción tiene que ver con una búsqueda de la autenticidad y con una búsqueda espiritual, que tiene que ver con el itinerario personal que hice como hombre, lector y escritor. He pasado de cierta religiosidad pragmática en lo cotidiano a encontrar en lo poético en el sentido más profundo, que me religue con causas humanas. Sobre todo, la búsqueda de la belleza, del amor, a su expresión y materialización en el encuentro con uno mismo y con los otros”.

La conversación concluye con un abrazo, tal vez porque también allí radican los encuentros.