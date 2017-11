Independiente y Belgrano no se sacaron ventaja en Córdoba

En medio de un sol impiadoso, Belgrano e Independiente de Avellaneda igualaron en cero, en un atractivo encuentro disputado en el estadio "Julio César Villagra", en el marco de la octava jornada de la Superliga.

La instancia de semifinales por la Copa Sudamericana que debe afrontar el "Rey de Copas" condicionó el planteo inicial de Ariel Holan, que ante la inminencia del choque contra Libertad de Paraguay optó por reservar a varios titulares.

Pese a ello la visita dispuso en cancha a una formación competitiva ante un pirata que intentó hacer valer su localía aunque cualitativamente se encuentra en zaga respecto a su rival.

La primera media hora vio a un celeste" ligeramente superior pero que no llegó con claridad al área de Campaña, mientras que el conjunto visitante comenzó a jugar de contragolpe, táctica con la que claramente se siente más cómodo.

A los 36 minutos, Leandro Fernández se demoró una eternidad con el arco libre despilfarrando una situación más que propicia y segundos antes de culminar el período, el defensor Moreira estrelló un remate en el travesaño desde corta distancia.

Dichas llegadas no hicieron más que demostrar que el trámite había cambiado de manos y tomando nota de la citada circunstancia Holan intentó con la inclusión de Meza al reanudarse el cotejo adosarle a su equipo la fluidez que no le estaba dando el juvenil Blanco.

Empero, el cuadro de La Docta retomó su presión y por momentos colocó en demasiados aprietos a su adversario, que increíblemente volvió a desdibujarse en el terreno. En la jugada más clara que tuvo el dueño de casa a su favor, una gran maniobra de Matías Suárez por derecha, a los 26 minutos, terminó con un remate de éste que Jonas Gutiérrez sacó en la línea con su cabeza.

Un discutible fallo de Vigliano le impidió al "Diablo" meter la cola casi sobre el cierre del match tras sancionar una inexistente posición de adelanto del "Puma" Gigliotti cuando éste se iba solo al gol, yerro que se sumó a algunas sanciones que merecían castigo a favor del elenco cordobés y que resultaron obviadas por el indulgente juez del encuentro.

Tras dicha maniobra el desnortado Albertengo marró un cabezazo debajo del arco con Lucas Acosta vencido, eventual conquista que le hubiera otorgado a Independiente un triunfo un tanto injusto, ya que si bien sus arribos resultaron más claros que los de Belgrano, por momentos fue sometido por el anfitrión a un pertinaz dominio del que solo se pudo librar en forma aislada.

Un "Pirata" bastante mejorado desde lo táctico a partir de la llegada de Pablo Lavallén (se mostró muy ofuscado con el reemplazado Ramis cuando Vigliano lo expulsó por un insulto) le hizo pasar demasiadas zozobras en defensa a un Independiente que claramente se encuentra con la mente puesta en el logro de la Sudamericana para de esa manera llegar a su viejo amor, la Copa Libertadores de América.