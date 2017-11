¡Nació Chloé! Jésica Cirio y Martín Insaurralde fueron papás

No habían pasado ni 24 horas que la modelo y conductora dio su testimonio a un programa de televisión.

Esta mañana nació Chloé, la hija de Jésica Cirio y el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Ayer por la noche la pareja llegó a sanatorio Otamendi y después de algunas horas de trabajo de parto decidieron hacer un cesárea. Fue la mamá quién dio la noticia y los detalles del nacimiento del primera hija de la pareja a través de las redes sociales.

"Quiero compartir con ustedes el momento más feliz de mi vida, el amor más lindo que puede sentir una persona. Bienvenida Chloe a nuestras vidas, te vamos a amar eternamente!!!", escribió la co-conductora del programa de Telefé, Morfi.

Además de la imagen con su hija Jéscia detalló: "Arranqué a las 22hs con contracciones y a las 2 am con trabajo de parto hasta las 6:30, pero decidieron hacerme cesárea porque la gorda estaba agotada y la frecuencia cardíaca no estaba ideal. Agradezco a la vida que mi beba esté sana, gracias a todos por sus mensajes de cariño ♥ Muchísimas gracias a mi médico Ale Falco, a mi partera Mariela y todo su equipo".

Insaurralde también utilizó las redes sociales para expresar su alegría: "La felicidad más grande". Para el político Chloé es la primera mujer y su cuarto hijo ya que tiene a Martín (22), Rodrigo (19) y Bautista (10) de relaciones anteriores.

Pero antes de comunicarlo

"En exclusiva y en contra de la recomendación médica, la palabra de Jésica Cirio", anunció sorpresivamente Gerardo Rozín en "Morfi, todos a la mesa" (Telefe). Y así, desoyendo a los médicos luego de un largo trabajo de parto que terminó en una cesárea, Jésica (32) habló en su programa. “Hola, los escucho”, arrancó la modelo, susurrando y con muestras de dolor. Jésica contó que en ese momento estaba con su hija en sus brazos y luego detalló: “Fue una noche muy dura, muy dura la verdad. Me emocionó mucho. Terminé con una cesárea. Se portaron muy bien pero fue muy largo. Terminar recibiendo a Chloé fue lo más maravilloso del mundo, se me fue todo el dolor".

Ante la pregunta de Rozín sobre el parecido de la bebé, la modelo respondió: "No sé… a los dos, es muy pronto. Lo que te puedo decir es que fue un momento único". Obsesiva con el trabajo, Jésica contó que lamentaba no estar en el programa y aseguró que va a hacer lo posible para asistir el próximo domingo. Y cerró emocionada: "Cuando Martín se la llevó (a la bebé) para que la bañen, ahí se me fue un poco el dolor y fue maravilloso. Increíble, un momento único".