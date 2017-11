Riggio: “El equipo dio un paso hacia adelante”

Gimnasia y Tiro demostró que está en proceso de evolución. La mano de Víctor Riggio comenzó a ser visible porque el equipo jugó su mejor partido de la temporada, al derrotar con autoridad a Sportivo Patria (2-0) el sábado pasado.

“Simplemente me queda decir que tendría que haber sido una victoria contundente y amplia, el equipo futbolísticamente dio otro paso hacia adelante, más allá del rival”, analizó el técnico albo.

El Tano, aceptando la falta de precisión, se adelantó a la pregunta y expuso: “Erramos muchos goles, sí, pero no tuvimos fortuna y hubo una muy buena actuación del arquero (Del Riego), que intervino cuatro o cinco veces de forma espectacular, lo mismo que en el penal”, destacó Riggio y agregó: “Mi síntesis es que dimos un paso hacia adelante”, volvió a remarcar el DT albiceleste.

Gimnasia sumó seis puntos en dos partidos, pero podría ampliar su racha la fecha que viene, en su tercera presentación consecutiva en el Gigante de Norte, ante Altos Hornos Zapla. “Sería muy bueno ganar, nos queda un partido muy importante el viernes, ya sabemos que será difícil pero al equipo lo veo con más confianza, hay jugadores que levantaron su nivel desde lo individual. La mayoría de las situaciones las creamos jugando, no hubo un pelotazo o una jugada aislada, conté 14 situaciones de gol claras. Ganamos dos a cero y sirve”, explicó el Tano en referencia al buen nivel de Pablo Motta, Raúl Poclaba, Gonzalo Garavano y Alejandro Toledo, entre otros.

Bajo lo tres palos, Mauro Leguiza dejó algunos interrogantes en ciertos pasajes del partido, porque le faltó seguridad a la hora de salir a cortar.

Para Riggio, el trabajó de su arquero fue aceptable y respaldó a Leguiza: “Tapó un par de pelotas muy buenas, hay que sumar todo el trabajo que hizo, sabemos muy bien la capacidad que tienen nuestros arqueros y él hoy está atajando, tiene el buzo, sabe que tiene presión porque tiene atrás dos muy buenos arqueros. Hay que darle confianza, lo mismo haría si le tocara a otro, no soy de andar dudando en ese puesto, lógicamente tiene que defender la titularidad”, advirtió.

Una vez más el DT de Gimnasia se la jugó por darle mayor rodaje a Luciano Herrera y el juvenil no defraudó: “El pibe pateó dos veces al arco e hizo un gol. Me alegro por él, entra dos veces y te hace dos goles. Más allá de eso, el equipo hizo un esfuerzo enorme”, cerró.