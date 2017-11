Julio De Vido ahora contra los diputados del PJ: "Me recuerdan a Poncio Pilatos y a Judas"

El detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido embistió hoy contra el diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, a quien hizo responsable de una maniobra supuestamente negociada con el oficialismo para soltarle la mano cuando se trataba su desafuero en la Cámara baja, impidiendo que el bloque kirchnerista bajara al recinto para resistir dicho desenlace.

En un largo artículo publicado en su cuenta de Facebook y escrito desde el penal de Marcos Paz, apuntó directamente contra Gioja por entregarle al Gobierno la imagen suya siendo arrestado en el "prime time televisivo".

"Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones) , es decir no bajar al recinto en los términos de "que renuncie o no bajan" que usted llevó a la cúpula del FPV y lo que les dijo en relación a usted, y a un grupo de diputados "no bajen o votamos en contra" y de esa manera tendremos un papelón mayor (...) resultó un combo perfecto, que determinó finalmente la masiva abstención del bloque", analizó.

Para De Vido, Gioja fue funcional al plan del oficialismo de contar rápidamente con una foto suya "esposado con casquito y chaleco, como es de rigor efectista para el prime time televisivo".

"Si en vez de abstenerse se hubiera bajado al recinto a discutir, no hubieran cumplido con la programación de Clarín, La Nación y compañía, ya que avanzada la noche hubieran perdido rating", protestó.

"Además, quiero decirle que se nota mucho que usted se haya abstenido y todos o la mayoría de los diputados que dependen de usted hayan votado en mi contra. Seguro que va a decir que los mandó el actual Gobernador, en esa supuesta interna en la que no cree nadie", increpó, y dijo que no sólo votaron el desafuero sino además su detención, porque ese era el pedido del juez Luis Rodríguez.

Asimismo, lo acusó a Gioja de "guardar un ´prudente´ silencio" tanto en cuanto a su "ilegal detención e inconstitucional situación procesal como en la de otros compañeros también afiliados o militantes del campo popular que están siendo tenazmente perseguidos".

"Un compañero siempre es un compañero, si no se coincide ideológicamente se lo confronta, pero nunca se lo entrega", sentenció De Vido en otro duro pasaje contra el sanjuanino.

"Recuérdele a los compañeros que votaron -en definitiva, por mi detención- que, si la abstención me recuerda a Pilatos, el voto en contra me hace acordar a Judas", afirmó, lapidario. En tanto, defendió su política de inversión pública en materia de obras durante su gestión ministerial por un total de 107.000 millones de dólares, y recordó que la provincia de San Juan fue de las "más favorecidas por dicho plan".

"El hombre en cuestión es hoy es Diputado Nacional, o sea, si dudaba respecto de la integridad de nuestra gestión; si hubiera tenido interés en investigar la llamada "corrupción en la obra pública kirchnerista" habría colaborado en impulsar el proyecto del diputado (Adrián) Grana, reclamado por la expresidente para auditar la totalidad de la Obra Pública de la última década, inclusive la realizada descentralizadamente en su provincia", espetó.

En este marco, De Vido le pidió a Gioja que en su carácter de presidente del PJ gestione su expulsión si está convencido de que es un corrupto. "Le aclaro que sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Hágalo, no se abstenga de vuelta. ¿Sabe qué? Me haría un favor. Me da asco compartir con Bossio el mismo espacio", fustigó en el escrito, que firmó resaltando su condición de "diputado nacional" y de "preso sin condena".

Sin pelos en la lengua, De Vido evocó que durante la polémica por la llamada ley Banelco (de reforma laboral) el presidente del bloque de senadores nacionales del PJ era justamente Gioja, por lo que cuestionó que ahora "nos lavamos el culo todos".

La carta completa: