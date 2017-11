Un viernes de puro y buen boxeo

Los amantes del boxeo tienen una nueva cita. El tercer show interprovincial, masculino y femenino, se llevará a cabo el viernes en el club San Martín (Siria 49).

Organizado por Mohamed Ali Gym Box y auspiciado por el Consejo Deliberante, el Club San Martín y la Fundación Milagro en Movimiento, la velada contará con siete combates desde las 21.30.

En la pelea de fondo se enfrentarán Miguel Canido, de Santa Cruz, Bolivia, vs. Miguel “El Toro” Salazar, de la escuela de la Tigresa Acuña, a tres rounds. Pero además se presentarán los créditos locales Chocolate Pereyra, el Sapito Liendro, Nicolas Botelli y Combito Toledo.

Pereyra se medirá contra Pablo Canido, de Santa Cruz; Liendro enfrentará al formoseño Nicolas Arrieta, Botelli se cruzará con Gustavo Villagra, también de Formosa, mientras que Toledo peleará con el boliviano Gary Vargas Quena.

Además, el combate femenino lo protagonizarán la tucumana Micaela “Martillo” Romero vs. Trinidad Espinosa, de Bolivia. Y en la única pelea amateur se enfrentarán Gerardo Botelli vs. Matías Calvi.

En el festival también habrá sorteos para el público.