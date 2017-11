Alarma por los casos de diarrea en Salta

Aumentaron las temperaturas en Salta y en la guardia del Hospital Materno Infantil ya comenzaron a atender una cantidad considerable y significativa de pacientes pequeños que llegan con graves cuadros de deshidratación.

El fin de semana de la semana pasado ingresaron al menos 300 casos de diarrea y el objetivo es bajar ese número. Y para lograrlo los padres deben cambiar algunos hábitos. Son muchos los recursos que se utilizan y que se podrían destinar a otra cosa si tuviéramos más cuidados con la higiene y otros hábitos alimentarios.

Las diarreas agudas suelen ser más comunes en el verano, particularmente por el uso de natatorios y debido a intoxicaciones con alimentos contaminados.

Las altas temperaturas del verano hacen progresar la carga viral y la transmisión en lugares públicos con alta concentración de personas, alteración de la cadena de frío de los alimentos y fallas en la conservación. Los productos lácteos, helados y jugos mal refrigerados son los principales causantes.

"Es el tercer fin de semana que atendemos a una gran cantidad de niños que llegan con cuadros de diarrea. Para esta época ya es común que eso suceda y tenemos preparados todos los recursos en el hospital para estos casos. Sin embargo, con un poco de atención y cuidados de los padres podríamos bajar considerablemente la cantidad de pacientes", dijo Susana Balcarce, que es la directora de Pediatría del Materno Infantil y especialista en emergentiología pediátrica.

La pedíatra dijo que los casos más comunes se dan por rotavirus y transgresiones alimentarias; en menor proporción por bacterias. Por lo que se descarta de primera mano el uso de los antibióticos.

Aconsejan que para prevenir la diarrea lo principal es la limpieza. "Hay que enseñarles a los chicos a lavarse las manos para comer y luego de ir al baño. La limpieza es fundamental. Lo otro importante es la higiene con los alimentos y el cuidado de la cadena de frío. Hay que lavar bien lo que se va a cocinar, darle una buena cocción a las carnes y toda la comida que sobre y se coma luego hay que refrigerarla. Hay que alejar las moscas de la casa y en especial de la cocina", detalló Balcarce.

También afirmó que hay que tener mucho cuidado con las carnes. Hay que cocinarlas bien, por el síndrome urémico hemolítico.

La profesional tuvo un párrafo aparte para los vendedores ambulantes de comidas. "Algunos llegan con diarrea con un sandwich en la mano que compraron en la esquina. Los papás no deben comprar nada de alimentos en la calle cuando hace calor, porque las salsas, las mayonesas, los fiambres, las verduras todo hace mal y producen las transgresiones alimentarias que hace que los chicos se retuerzan de dolor. No tenemos la seguridad de cómo los preparan y dónde guardan los alimentos. Entonces es mejor no consumir ningún alimento en la calle", gritó.

A lo que también le apuntaron directo fue al contacto de los niños con las mascotas de la casa. Es muy frecuente que los niños más pequeños interactúen con los animalitos y eso no está para nada bien.

“Los chicos tienen un chupetín y se los dan al perro y luego vuelven a meterlo en la boca. Lo tocan, lo acarician, pero los pequeños no tienen las defensas de los grandes”, dijo Balcarce.

Qué hacer

La médica aseguró que “se debe advertir a los papás que las diarreas no vienen solas, están acompañadas por vómitos y fiebre, que producen indefectiblemente la deshidratación. Por lo tanto a los niños que ya tienen el cuadro hay que hidratarlos, hay que bañarlos para bajarle la fiebre y si son menores de dos años hay que darle la teta”. Y agregó: “Luego sí hay que llevarlo a algún centro de salud o a cualquier hospital, en donde le darán las sales de hidratación correspondientes”.

En consecuencia, no hay que darles a los niños ninguna de las bebidas energizantes, ni té de yuyos ni infusiones extrañas.

Hay que ir al centro sanitario más cercano y pedir en forma gratuita las sales, prepararlas e hidratar a los niños. Solo esas sales tienen el potasio y los minerales que a los chicos les hacen falta.

Si la diarrea, los vómitos y la fiebre siguen hay que ir al hospital. Recién ahí, atendido por profesionales, y con estudios, se podría determinar el uso de antibióticos.

“No hay que traer a los niños secos. Por más que vomiten hay que hidratarlos, algo les queda. Si no todo es más difícil cuando llegan así al hospital. Lo que tienen que entender los papás es que sus niños se pueden morir si no toman agua y se hidratan”, concluyó.

En el caso de los bebés hay darle la teta más frecuentemente, en cortos períodos. Las madres también se deben hidratar.

Claves para evitar la diarrea

* Cuidados básicos en el hogar: beber gran cantidad de líquidos y sales de rehidratación para evitar la deshidratación. Evitar el consumo de leche en diarreas moderadas a intensas. Seguir una “dieta astringente” (arroz, queso rayado, tostadas, fideos, carne magra a la plancha, papa). No automedicarse con antidiarréicos de venta libre.

* Algunas causas: por lo general, la diarrea se debe a gérmenes que ingresan a través de agua contaminada, alimentos mal lavados o contaminados por moscas u otros insectos, alimentos poco cocinados (tales como la carne), o por comer con las manos sucias. Intoxicación alimentaria debido a bacterias que ingresan junto al alimento en mal estado.

* Cómo prevenirla: en verano debe cuidarse la higiene en las colonias de vacaciones y las piletas. Evitar compartir cubiertos y vasos. Cuidarse en areneros y peloteros. Lavarse con frecuencia las manos, en especial antes de comer. Para los bebés que gatean, mantener sumamente limpio el piso y lavar con frecuencia los juguetes.

* Lavar muy bien frutas y verduras.

* Refrigerar correctamente los alimentos ya cocinados.