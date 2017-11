Gallardo: "Perdimos la Copa porque la jugamos, otros se conforman con el campeonato"

Tras la derrota en el Superclásico ante Boca, el técnico de River, Marcelo Gallardo, apeló a la ironía para referirse al rival de todo la vida, comparando los torneos que jugó cada uno durante el año. "Perdimos la Copa porque la jugamos, otros se conforman con el campeonato, lo que está bien", sostuvo el "Muñeco" luego de la caída en el estadio Monumental.

Por otro lado, el entrenador "millonario" consideró que sus dirigidos mostraron reacción pese al duro golpe sufrido el martes pasado, cuando Lanús lo dejó afuera de la Libertadores. "Culmina una semana bastante difícil desde lo deportivo para nosotros, pero no tengo ningún reproche, los jugadores respondieron, la respuesta anímica y el orgullo estuvieron", analizó el DT.

Asimismo, consideró que el aliento de los simpatizantes riverplantenses fue "un termómetro" que demostró que "más allá de la derrota, el equipo los representa".

En cuanto al partido, Gallardo opinó que "fue parejo" y que Boca "aprovechó las situaciones que tuvo, y eso fue decisivo".

"Ellos aprovecharon las que tuvieron y se lo terminaron llevando porque fueron efectivos", agregó, al tiempo que consideró que el elenco de la ribera no tuvo la postura de ataque que lo llevó a ganar los últimos partidos.

Finalmente, Gallardo destacó que River llegó "hasta acá con una manera de ser, de trabajar que no se va a modificar" y dijo que ahora apuntarán a ganar la Copa Argentina.