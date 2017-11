La tristeza de Lucas Acosta por el mal presente de Juventud

Entre los jugadores de Juventud, al final del empate con San Jorge, Lucas Acosta se prestó al diálogo con Salta en Vivo y si sirve el punto, manifestó: “Creo que no, porque teníamos que ganar. Por ahí el punto nos sirve porque cosechamos un empate y nos sacamos de encima de las tres últimas derrotas que veníamos teniendo. Hay que levantar cabeza que todavía falta y estamos vivos”.

Habló sobre el esquema que Juventud adoptó para este partido. “En el primer tiempo ellos jugaron un poquito mejor porque tuvieron más la pelota. En el segundo tiempo habíamos arrancado bien y cuando estuvimos tocando mejor la pelota llega el penal de ellos. Había que llegar, al menos, a la igualdad. Para ello tuvimos fuerza, incluso para marcar el gol y casi lo ganamos cuando la pelota me quedó medio arriba. Lo importante era ganar. Vinimos a ganar, necesitábamos ganar y uno se va triste por eso”, resumió Lucas Acosta.

Por el grupo aclaró: “El grupo muy bien. Se escucharon rumores nada que ver. No sabemos de dónde salieron las cosas. Tenemos referentes grandes, de mucha trayectoria y todo es muy positivo. Aparte, el DT siempre nos tiene confianza y nosotros nos debemos a él y tenemos que tratar de darle una mano para que siga bien”.