VIDEOS: Santiago Maldonado, las canciones de hip hop contestarario y raps contra el Papa

En tres meses, Santiago Maldonado estuvo en boca de todos: políticos, dirigentes sociales, organismos de derechos humanos, periodistas, opinadores, embajadores, estrellas del mundo de la música, del deporte y del espectáculo. Sin embargo, su voz era desconocida. Hasta ahora.

Una amiga de su ciudad natal, 25 de Mayo, mostró algunas de las canciones que Maldonado había compuesto al periodista Sebastián Turtora. Una de ellas, “Santo Sudario”, fue creada poco después de que Jorge Bergoglio fuera elegido Papa. Un integrante de la familia que prefirió mantener el anonimato confirmó que se tratan de canciones del joven artesano.

El último evento social en el que participó Maldonado fue el 29 de julio en El Bolsón titulado “Mama Killa Hip Hop Femenino”. El rap mapuche, las influencias de personajes mitológicos chilenos y el hip hop tradicional son las influencias que reflejan las creaciones del tatuador.

Como parte de una generación que descree de todo, Maldonado tampoco creía en los políticos del gobierno anterior. Es posible que haya sido la música, específicamente el hip hop, lo que lo acercó a jóvenes afines al partido Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, residentes en El Bolsón, como Ariel Garzi y los hermanos Segui. Éstos últimos tocaban en una banda que escuchó Maldonado, en el bar “Estación de Cerveza”, días antes de encontrar la trágica muerte.

El portal Infobae difundió estas canciones. A continuación las más destacadas junto a sus letras.

Santo Sudario

"Profanando las tumbas, voy buscando.

Dónde está, dónde está, el fucking santo sudario.

Díganle pendejo ¿dónde está?

Antes que les rompa la estatua de San Juan,

díganme monaguillo dónde está

antes que eyacule en el altar,

el padre Bergoglio es un verga,

el Benedicto es un adicto,

en la mezquita te mande la rica y

el Padre Francisco toma pisco del rico.

Esto es lo que vi cuando fui a la Iglesia,

estaban las monjas tomando cerveza, shh shh.

Profanando las tumbas, voy buscando,

Dónde está, dónde está, el fucking santo sudario.

Profanando las tumbas, voy buscando,

Dónde está, dónde está, el fucking santo sudario.

En la capilla me contagié la villa,

un día que fui a escuchar la Misa,

me echaron los patovicas

porque todo el tiempo me les cagué de risa,

no quise tener bondi con estos logis

porque son como Sansón cuando estuvo en prisión.

A estos les dan una 9 y merca y

le pegan un tiro a quien no reza.

Bueno, bueno, bueno ya nos veremos otro día

armamos el tiroteo, esperen que lo vea a San Mateo

para que me preste el fierro que se compró nuevo.

Profanando las tumbas, voy buscando,

Dónde está, dónde está, el fucking santo sudario.

Profanando las tumbas, voy buscando,

Dónde está, dónde está, el fucking santo sudario.

Dios dónde está el fucking Santo Sudario.

Dios ilumínamelo. Quiero el santo fucking sudario.

Para ser el más bastardo. Dios dímelo. ¿Dónde está?

La danza del fuego

En la danza del fuego me elevo,

Si no me transformo me muero,

no ruego que el Señor me de la vida eterna

para seguir viviendo en la rutina enferma,

buscaré la solución en la oscuridad

ya sea con una linterna o con una vela,

lo importante es hacerla

si la idea no se realiza, se vuela.

Como una mariposa en plena luz del día

escapando de los ortivas que quieren atraparla,

arrestarla, capturarla, secuestrarla, adiestrarla,

tanta charla y tanta parla se me escapan

como alas cuando a mis alas no las veas

estaré escondido en la marea.

Sea como sea, estaré en la trinchera

apuntando con un caño en tu mente farisea,

te obligas a la gente a que crea en tu wea,

tanta religión te dará el perdón si sos un facho de mierda

no te servirá el sermón, arrodillado todo el día humillado en el altar,

¿Crees que Dios bajará del pedestal?

No lo verás, si hay gallito ciego ya sabes jugar.

Desde que sos: Adultero, blasfemo, idolatra, calumniador y vende humano.

Nos queres emborrachar con el sumo del dinero,

del trabajo, del diezmo y de tu puto sacramento.

Papa Francisca (SIC) mascota del Vaticano,

en tus palabras no confiamos,

tu cara te está delatando,

ya no insista si sos cómplice de la guerra y la conquista,

fascista, todas las masacres no han sido borradas de la lista de este lirisista (SIC).

El Banco Vaticano aún dirige el Gran Hermano

que invierten en el control social, sexual,

intelectual, antimarginal, contra el fluido vaginal,

quieren imponer una moral que no nos deja vivir en la igualdad,

si Jesucristo dicen que tenía dos pelotas, y no fumaba mota

y lo tenemos que aguantar en los billetes la cara de Roca

o de cualquier otro marmota,

como me enrosca el tema de la política,

me agarra diarrea, cefalea y dolor de muela.

No me alcanza el beat para expresar mi descontento,

aunque lo intento y reviento a este sentimiento,

lo llevo muy adentro, ni con cemento podrán congelar este momento,

en el que estamos creciendo, te lo sigo diciendo, es hielo, estas palabras que queman

como un volcán hirviendo, como un volcán hirviendo.

Dios del Verso

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.

Dios del Universo, Santo es el Señor.

Santo, Santo, Santo, es el señor.

Dios del Universo, Santo es el Señor.

Bajá, ¿el del Universo?

Eso es un verso, al derecho y al reverso,

a mi libertad la ejerzo, no espero que baje del cielo,

si del cielo solo baja agua nieve y truenos.

Meteoritos. Te cuento un secretito

con estos fenómenos hacemos ritos, en pelotas,

bailando entre las rocas,

la luz del fuego proyectan las sombras que ponen bombas,

el qué te asombra, que viva la conga, que viva la macumba,

abajo la tumba que prohíbe la conexión con la naturaleza,

esos muros son tan duros como la vanidad de la realeza,

que provoca exterminio de lesa humanidad con su puta autoridad,

celestial, terrenal, acá en el manantial resistiremos

beberemos muday del cráneo del traidor,

el fucking impostor, el traidor,

que recluta ovejas que las dirija adonde quiera,

a ese antropocentrista disfrazado de pacifista,

comen santos, cagan diablos,

así es hermano en este circo romano

no podes confiar en el ojo del tirano

que te observa en el cotidiano, a ver qué haces,

con quién te juntas, todo está grabado,

rebobinado, programado, reeditado.

Me confieso en "la filmado", porque no me siento amado,

me siento maltratado, tirado a un costado, pisoteado,

vomitado y mal entangado, estoy sangrado,

me han colgado de la cruz y me han golpeado

todo este show ha sido en vano.

Quise ser actor y me han matado.

Imité a Jesús y nadie me entretentado (SIC)

por estos clavos oxidados me siento apretado,

la hemorragia no para y el doctor no ha llegado,

¿Por qué ha tardado?

Después de muerto me entero,

que lo han parado, le han predicado,

los testigos de Jehová. Su tiempo, le han robado,

sino los supiera escuchado, seguro una vida hubiese salvado.

Eso es lo que me han diagnosticado,

ya estoy asqueado de contar y de sufrir lo que me ha pasado

mientras los cristianos están comiendo asado,

a los corderos, también se los come en estofados,

me siento estafado, ¿por qué no matarás? No has respetado

Los animales no son objeto de vos, tarado,

han sido sacrificado, por sus pecados.

Ya corten con la espiritualidad y la santidad

sino respetan la vida de un animal.

Acá hay gato encerrado.

Háganse cargo, que son fachos,

dejen las santas escrituras por la constitución de la dictadura,

o ta´de la democracia.

Si todo es una falacia.

No compramos más empanadas de helados.

¡No no compramos más. ¡Sépanlo giles culeado!,