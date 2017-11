Ponen el ojo en las firmas de internación domiciliaria

Luego de la homologación del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de empresas de atención e internación domiciliaria de todo el país, se dispuso que a partir de esta semana se realizarán inspecciones a las firmas de este tipo que operan en la ciudad de Salta y el interior de la provincia.

Desde ATSA señalaron que las inspecciones son porque vienen recibiendo "una serie de denuncias relacionadas con el trabajo en negro en el sector". Y agregaron que las firmas emplean para realizar este trabajo personal de enfermería, técnicos, administrativos, choferes, entre otros.

El convenio que se aplica en todo el país para este sector contiene normas sobre remuneraciones, categorías, funciones, jornada, licencias ordinarias y extraordinarias.

En este sentido, el secretario general de ATSA Salta, Eduardo Abel Ramos, expresó: "En el sector privado se han producido en los últimos años cambios en la forma de atención, y en nuestra organización la idea es sindicalizar a todos los trabajadores del sector de la salud. Independientemente que esto sea del sector público o del sector privado".

El gremialista aseguró que los cambios que hubo en el sistema hicieron aparecer en escena al sector de cuidados domiciliarios. "Calculamos que más de 30.000 personas trabajan hoy en condiciones precarias en la Argentina. Este nuevo beneficio (el convenio colectivo) incorpora a la actividad muchos nuevos compañeros, a quienes tenemos la obligación de sindicalizar", aseguró.

El convenio colectivo tiene el número 743/16 y fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, siendo de aplicación obligatoria. Fue refrendado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad y la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria.

"Este es un sector que trabaja en clínicas, sanatorios y hospitales. Es mayormente un sector informal bajo condiciones convenidas contractualmente. Estas nuevas formas de contratación han hecho que aparezcan organizaciones que explotan a grandes sectores de trabajadores de la salud, que tienen formación como trabajadores de la salud pero que trabajan en general en negro o en gris", afirmó Ramos, y agregó: "No tienen relación de dependencia ni derechos ni horarios, no cuentan con vacaciones y no tienen sistema jubilatorio".

Siguiendo con las condiciones de esos trabajadores, indicó: "Este sector informal en muchos casos sirve también para abaratar costos. El hecho de tomar el salario y las condiciones de los trabajadores como manera de abaratar costos, realmente es una locura".

Desde ATSA recordaron que las empresas deberán proveer al personal la totalidad de los elementos y equipos necesarios para el desempeño de cada tarea. Como así también de ropa de trabajo, guardarropas y sanitarios, gozando además de los beneficios de contar con una ART, licencias anuales, licencias especiales, entre otros.