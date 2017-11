Un caño roto genera malestar en los vecinos

Una vez más, los problemas por la pérdida de agua en los barrios de la capital salteña generan malestar en los vecinos.

Residentes del pasaje San Martín y de la calle Boedo, en la zona del hospital San Bernardo, manifestaron su malestar e indignación por un caño maestro que pierde agua.

El conducto está en una esquina, frente al Tomógrafo de la Provincia, señalizado con cintas de peligro, dos ramas y con escombros alrededor.

"El sábado por la mañana cuando volvíamos de comprar pan vimos que empezó a salir el agua por debajo del piso de la vereda. Esta ya es la cuarta vez que ocurre. Hace un mes también se rompió y lo habían arreglado. Llamé a Aguas del Norte y demoraron bastante en venir a repararlo", manifestó Lorena, una de las vecinas damnificadas.

La mujer añadió que "la realidad es que lo viven arreglando pero no hay solución definitiva. Ayer (por el sábado) salía una cantidad impresionante de agua. Ahora quedó barro".

Lorena contó que el agua que sale del caño corre en dirección a la avenida Yrigoyen y no se estanca cerca de su vereda, pero sí se acumula en todas las esquinas y se hace complicado cruzar la calle porque hay que estar saltando charcos grandes.

La joven vecina recordó que "hace cuatro meses también se rompió el caño justo en la parte que pasa por debajo de mi vereda y el piso comenzó a desprenderse. Por suerte esa vez me lo arreglaron bien".

"Quiero pedirle a las autoridades de Aguas del Norte que cuando los vecinos llamen a la línea pidiendo la reparación de caños rotos, sean más rápidos, que haya celeridad", agregó.

Daniel, otro vecino de la zona, sostuvo que "hoy (por ayer) sale menos agua porque al parecer una cuadrilla intentó arreglar el caño. Hay restos de material, como abrazaderas, azules alrededor, pero de uno de los laterales sigue saliendo agua y el zanjón va a rebasar. Creo que la solución es que caven, cambien todo el tramo y lo cierren bien porque ese caño no da para más. No entiendo por qué no le dan una solución efectiva a este problema".

El hombre contó que por esa zona pasan muchos colectivos y hay más de cuatro paradas. "La gente va y viene al hospital, más el agua que sale del caño y el barro que se forma en la esquina, todo se transforma en un caos. A eso hay que sumarle la otra pérdida de agua que hay en la esquina de Boedo y Ejército de los Andes, desde hace dos semanas, que parece que proviene de una casa", dijo.

Reparación en Santa Ana

Por otra parte, luego del reclamo de vecinos sobre un derrame cloacal en la avenida Juan Domingo Perón y los pasajes 10 y 11 de Santa Ana, en la zona sur, publicado en la edición del sábado pasado de este matutino, desde la empresa Aguas del Norte informaron que personal técnico ejecutó los trabajos de desobstrucción y limpieza en la red colectora, tras lo cual quedó solucionada la situación.

También recordaron que la línea para realizar reclamos es: 0800-88882-482.