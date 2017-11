Conocé a San Martín, el próximo rival de los infernales

Entre 1932 y 2014, la cuenta deja un saldo de 82 años de historia que separan a los rivales que se medirán, desde el miércoles, en los cuartos de final del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquet: el recientemente nacido Salta Basket y el histórico San Martín de Corrientes. El primer juego será en el estadio Delmi, mientras que el segundo y en caso de haber un tercer choque, serán en el estadio Raúl Argentino Ortiz.

Bautizado como Robson Tenis Club en el barrio La Cruz de la capital correntina y renombrado once años más tarde en homenaje al general nacido en esa provincia, San Martín es uno de los históricos del básquet correntino, cuya principal disciplina es la de la naranja, aunque no es la única. Tenis, natación, taekwon-do, pelota paleta, cestoball y vóley son otras de las opciones que tienen sus 2.000 socios para practicar y seguir día a día.

Luego de haber terminado en el tercer lugar de la Liga Nacional en la temporada 2014/15 (en el primer año de vida de los infernales en el Torneo Federal), hoy el rojinegro es uno de los máximos aspirantes a quedarse con el Súper 20 y un firme candidato para la temporada regular que arranca a fines de mes.

Los correntinos presentan números actuales que son para respetar: de los ocho partidos disputados en la primera fase de la actual competencia solo perdieron uno y en los octavos de final barrieron a Atenas de Córdoba en la serie. En otras palabras, jugó diez encuentros y ganó nueve.

El único equipo que pudo pudo vencer a San Martín fue Estudiantes de Concordia, cuando el 11 de octubre en la ciudad entrerriana le ganaron 80 a 75.

Antes y después de esa fecha, el elenco correntino fue el justo líder del grupo A, que lo llevó a enfrentarse al cuarto de la zona B: Atenas.

Los rojinegros no le dieron la opción al griego ni siquiera de llegar a un tercer enfrentamiento, ya que le ganaron en Córdoba por 95 a 85 el primero de este mes y tres días más tarde, en Corrientes, por 98 a 83.

Para tener en cuenta

El pivote estadounidense Justin Keenan no solo es el jugador con mayor eficiencia en San Martín, sino que además lo es en la tabla individual de todo el torneo.

Sus números impactan: jugó los diez encuentros y tiene el promedio más alto en el indicador estadístico (24,1). En cuanto al goleo, está séptimo en el Súper 20, con 187 puntos, que significan unos 18,7 por partido. También es el que más faltas recibió: 68 en total.

Lucas Faggiano es otro de los hombres de gran nivel del conjunto correntino. El base de Bahía Blanca, quien mira a todos desde arriba en el porcentaje de triples. De nueve partidos jugados convirtió 17 tiros de tres de 29 intentos, lo que marca una efectividad del 59%.

Otro líder en porcentaje individual es el escolta cubano Reynaldo García Zamora. Su mayor virtud es el robo de pelotas. Jugó los diez partidos y se quedó con 25 pelotas que estaban en poder del equipo rival.

Números infernales

La diferencia entre Salta Basket y San Martín no es solo de historia. Si bien es cierto que mientras el equipo capitalino terminaba segundo en el Federal y era invitado al Torneo Nacional de Ascenso, los rojinegros también ocupaban el subcampeonato, pero de la Liga Sudamericana de Clubes y hoy, dos años después, los tienen como rivales directos en la búsqueda del pasaje al Final Four.

Los números infernales son más equilibrados que los del rojinegro: jugaron ocho partidos en la fase inicial, donde ganaron la mitad y perdieron la misma cantidad de encuentros, que les permitieron quedarse con el segundo lugar del grupo B.

Estudiantes de Concordia fue su rival en los octavos de final y si bien fue victoria para los verdes en Entre Ríos, el conjunto dirigido por Ricardo De Cecco pudo dar vuelta la serie entre el miércoles y jueves pasado. En total, entonces, Salta Basket ganó seis y perdió cinco choques.

En la tabla individual del plantel, el jugador más sobresaliente es el base Diego Gerbaudo, quien está segundo en asistencias, solo por detrás del bicampeón Nicolás Aguirre, con un total de 69 en diez partidos (no disputó el partido de ida ante Estudiantes). Pablo Espinoza, en tanto, es el segundo en porcentaje de dobles, con 42 convertidos de 52 intentos.