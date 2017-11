Emilio Acuña, en la Cumbre del biatlón

La trigésimo segunda edición de la tradicional prueba atlética, el Biatlón de la Cumbre, se llevó a cabo ayer entre La Merced y esta capital, con la gran victoria de Emilio Juan Acuña y el festejo de Virginia Figueroa en damas.

Fueron 36 los kilómetros que se disputaron de principio a fin, entre La Merced y esta capital. El Biatlón de la Cumbre tuvo 27 km de ciclismo y 9 de pedestrismo y tras 1 hora, 19 minutos y 59 segundos hizo su arribo el atleta que llevaba el número 124 en el abdomen y que participaba en la categoría de 30 a 34 años.

Matías Galván (de 35 a 39 años), ni siquiera llegó a ver la numeración del vencedor en el dorso de este y se quedó con el segundo puesto, al llegar dos minutos y 21 segundos más tarde. A los pocos instantes completó el podio Roberto Ariel Coria (en el grupo de los deportistas de 25 a 29 años).

Bastante más atrás, cuando muchos de los atletas varones ya habían arribado, fue el turno de la consagración de la primera dama: Virgina Figueroa Patrón hizo su ingresó a la plaza principal de esta ciudad con el número 63 y un tiempo final de 1 hora, 40 minutos y 33 segundos, en la categoría de 20 a 29 años.

Las mujeres que completaron en podio en la mencionada rama fueron Carina Casares Aguire (de 17 a 19 años), con un tiempo de 1:42’ y 40’’, mientras que Guadalupe Arnedo (también de 17 a 19 años) se ubicó tercera.

Además de los mencionados ganadores, un gran número de participantes logró llegar a la meta, por lo que los organizadores y los corredores se mostraron satisfechos con el balance final de la competencia.

Cabe destacar que un buen número de personas siguió los diferentes lugares del recorrido, pese al clima con una constante amenaza de lluvia que al final no llegó.

La baja temperatura, sin embargo, fue bien recibida por los participantes, quienes aclararon que preferían correr y pedalear en esas condiciones que con un calor sofocante.

Al que madruga...

Un rato después de las 9 se produjo la partida y a las 10.30 los competidores comenzaron a aparecer en el centro salteño.

El circuito no presentó desniveles en relación con años anteriores, cuando los atletas cubrían la etapa de ciclismo entre ascensos y descensos en el acceso norte. Ayer, los participantes cubrieron los 27 kilómetros de ciclismo a un promedio de entre 60 y 70 km por hora.

Desde la partida en la plaza principal de La Merced el recorrido siguió por Cerrillos, empalme luego por la ruta 21 camino a San Agustín, avenida Ex Combatientes de Malvinas, Tavella, Hipólito Yrigoyen, hasta ingresar al parque cerrado que estuvo ubicado en el Tiro Federal. La etapa de pedestrismo, de 9 kilómetros, continuó por parque Los Lapachos, hasta el empalme con El Portezuelo; siguieron por avenida Asunción hasta la rotonda de Los Gauchos y regresaron por la misma vía para luego subir a la cumbre del cerro San Bernardo. El descenso fue por las escalinatas, Güemes, Mitre hasta la plaza 9 de julio.

Una edición muy especial

Siempre suele ser especial cada edición del Biatlón de la Cumbre, pero el que se vivió en la jornada de ayer fue aún más porque los homenajeados fueron tres experiodistas de diario El Tribuno que organizaron el primer Biatlón, allá por 1984. Los homenajes fueron para Roberto Vitry, José Casto Ruiz Ugarteche y Marcelo Dib Ashur. Vitry avisó durante la semana previa que estaría presente, mientras que familiares representaron a los ya fallecidos Ruiz Ugarteche y Dib Ashur.

Además, la vuelta al punto de partida original le dio un toque nostálgico a la prueba que organiza la Asociación Salteña de Duatlón, Triatlón y Pruebas Combinadas.

Los encargados de la logística hace más de cuatro meses anunciaron esta modificación y la mayoría de los corredores aceptó este cambio que le brindó un nuevo matiz a la competencia.