Aníbal, un artista capaz de deslumbrar y crear ilusiones solo con maquillaje

Es un joven artista cuyo trabajo sorprende, deslumbra y asusta.

Siempre está en la búsqueda de aprender más y aplicar en sus producciones nuevas técnicas y materiales.

Sus obras se caracterizan por la naturalidad que presentan. Heridas, quemaduras, y hasta criaturas totalmente realistas. El es capaz de tomar todos esos elementos que despiertan pesadillas y hacerlos reales.

Aníbal Añazgo es una marca registrada en Orán. Trabaja como estilista hace 12 años, pero hace 8 años incursionó en el maravilloso mundo del maquillaje artístico. Mientras realizaba su automaquillaje para El Tribuno, contó detalles de sus creaciones.

Aníbal tiene 30 años, es estilista, pero la gente lo define como un artista nato, carismático, divertido, pero sobre todo creativo e innovador para una ciudad como Orán, que es bastante tradicional en algunos aspectos, sin embargo, revolucionó las redes con sus impresionantes e inquietantes trabajos.

El maquillaje se transforma en arte sobre la piel y la piel en un lienzo donde despliega su creatividad.

Si bien él tomó cursos de maquillaje social, se podría decir que en el mundo del maquillaje artístico o fx es un autodidacta, donde echa a volar su creatividad y da riendas sueltas a su imaginación.

Make up de horror, body painting, infantil y face painting son algunas de sus propuestas.

De a poco encontró que el fenómeno de las fiestas de disfraces, o religiosas, entre otras cosas, fue creciendo en la ciudad norteña y se convirtió en uno de los referentes en maquillaje artístico.

Personaje oculto

“Con el maquillaje artístico uno consigue jugar más con los colores. Cuando vas haciendo cada paso va surgiendo el personaje que vos querés. Después podés salpicar, sacar, poner...” así describe Aníbal parte de lo que es su trabajo.

Aunque es la primera vez que realiza un automaquillaje para esta entrevista, cuenta que cada uno de sus trabajos puede durar entre dos y tres horas, pero que el único objetivo es que sus clientes se conviertan “en los protagonistas de obras de teatro, personificaciones, estatuas vivientes o fiestas de disfraces”.

Técnica y materiales para lograr resultado

“A veces me traen una foto de algún personaje y si bien lo copio, la idea es darle mi impronta”, asegura Aníbal mientas comienza a delinear los trazos sobre su propio rostro, mirando una imagen del payaso IT, una de las últimas y espeluznantes creaciones cinematográficas de Stephen King.

“Siento que el maquillaje artístico y fx se prestan más para la creatividad e imaginación, Probar un par de modelos de sangre, quemaduras vivas, putrefacción, calva, hasta lograr lo imaginado”.

En cuanto a los materiales, él expresa que se adapta a lo que hay en uso: látex, colorante, miel, esponjas, pinceles, algodón, papel higiénico, calva, base, maquillaje artístico negro, delineadores. “Y bueno, prácticamente uso cuanto material tengo a mi alcance y puedo darle un buen uso. Alguna vez me enseñaron que no importan tus herramientas, sino tu técnica”.



“Para mí, todo es un nuevo desafío, un nuevo modo de poner a prueba mis habilidades y aprender a desarrollar la creatividad. Porque, con cada proyecto aprendo a descubrir nuevas formas de trabajar el uso de materiales insospechados que ayudan a lograr el efecto deseado”.

Todo es cuestión de ponerse a experimentar. Prueba y error. Invertir tiempo en ampliar conocimientos y mejorar la técnica puede ser un proceso lento y hasta un poco tedioso. Pero todo eso logra que el resultado final sea el deseado.

“Me gustaría participar en una gran productora como Tinelli, donde uno tiene todos los recursos para transformar a los bailarines, cada uno con su estilo diferente y exige producciones que presentan retos muy interesantes”.

Sin embargo, este artista completo no piensa en dejar la ciudad que lo vio nacer, sino imponer de a poco el trabajo que hoy deslumbra a los oranenses, grandes y chicos.

Probar, equivocarse, capacitarse, practicar, investigar, animarse, parecen ser las palabras más utilizadas en el vocabulario de este extravagante artista que deslumbra con cada una de sus producciones.

Casi al final, cuando el payaso IT ya es una escalofriante realidad en su cara, Aníbal deja un mensaje: “Y sobre todo disfrutar de lo que hago, que de eso se trata, el resto viene por sí solo”.