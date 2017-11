La despidieron del trabajo por levantarle el dedo medio a la caravana en la que viajaba Trump

Una mujer en Estados Unidos fue despedida de su empresa por haber levantado el dedo medio de su mano cuando pasaba la caravana del presidente Donald Trump. The Washington Post reportó el lunes que Juli Briskman iba en su bicicleta el mes pasado cuando la caravana presidencial pasó junto a ella en una carretera en el norte de Virginia. Una foto de ella levantando su brazo izquierdo y el dedo medio se hizo viral en redes sociales. Su cara no se ve en la foto porque está de espaldas, pero según el Post, la misma Briskman le dijo a sus jefes en Akima LLC., con sede en Herndon, Virginia, que era ella. Akima LLC., que es contratista del gobierno, dijo que despidió a la mujer por violar ‘la política de conducta‘ de empresa. El diario informó que la compañía no respondió a las solicitudes para comentar al respecto. Briskman dijo que contrató a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para que la defienda y asegura que si le ocurriera la misma situación, lo volvería a hacer.

Juli Briskman vio a #Trump en una comitiva y decidió hacer la “Britney señal”. Confesó en su trabajo lo que hizo y fue despedida. #her2020| pic.twitter.com/NYya7to6Sc — Carlos Quiñones (@sabio28) 6 de noviembre de 2017