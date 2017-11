El gran momento que vive Nandez, el héroe del Superclásico

Nahitan Nandez, el héroe del Superclásico, "durmió poco" tras haberle ganado el clásico a River, pero "feliz" por el apoyo que recibió por parte de los hinchas xeneize.

Horas antes de sumarse a la Selección uruguaya, el juvenil de 21 años dio la impresión sobre su gol: "Dormí poco. Son partidos especiales, que hay que estar concentrados hasta el último momento. La asistencia de Pablo Pérez fue muy buena, en todo momento pensé en pegarle de primera".

Nandez reconoció que "es algo muy lindo poder convertir" en su primer encuentro oficial ante River y opinó que su "característica principal no son los goles, pero bienvenidos sean".

El uruguayo, al cual Boca le compró el 60 por ciento de su pase que estaba en manos de Peñarol, sostuvo que "todos los jugadores esperan los clásicos, por eso hay que disfrutarlos".

Sobre la expulsión de Edwin Cardona, dijo: "Por la reacción de mis compañeros, me di cuenta que no era para echarlo. Son cosas que pasan, a veces se equivocan y hay que seguir para adelante".

"Estoy muy feliz con el trato de la gente. No es que me haya adaptado rápido, porque hay cosas que me van a costar más, pero se dio muy rápido todo. Pude entrar por la lesión de Gago al equipo y trato de aprovecharlo y disfrutarlo", afirmó en una nota con TyC Sports.

Acerca de las comparaciones con el fútbol de su país, Nandez expresó que en Argentina "hay más intensidad" y confesó que "termino muerto siempre después de cada partido".

"Boca venía de ser campeón con un plantel muy bueno y a partir de las lesiones se fue dando tener mi chance. Soy joven y tengo que aprovechar el momento", expresó.

Por último, Nandez manifestó que "es un momento muy lindo" el que vive con la Selección uruguaya y la actualidad en Boca.