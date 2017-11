Macri ante empresarios en Nueva York: "Espero convencerlos de que la Argentina es el mejor país para sus inversiones"

El presidente Mauricio Macri compartió hoy un almuerzo en Nueva York con CEO’s de empresas líderes a nivel mundial y se propuso "convencerlos" de que "la Argentina es el mejor país para sus inversiones". Durante su primera jornada en la ciudad estadounidense, Macri se puso al frente en la tarea que busca su gobierno de atraer inversiones extranjeras e hizo hincapié especialmente en las oportunidades para que las empresas apuesten a desarrollos para el sector energético argentino. Puntualmente, Macri remarcó que "hay mucha esperanza" en que la Argentina reciba nuevas y más inversiones de firmas de los Estados Unidos, en línea con otros países que han comprometido incrementar o iniciar actividades en el país.

El Presidente les informó sobre el "proceso de crecimiento de la economía y de la reducción del déficit fiscal" y ratificó el compromiso del Gobierno de seguir avanzando con "una gran reforma", incluyendo la tributaria, que permita generar más producción y empleo. Aseguró que existen "grandes oportunidades" en las áreas de agroindustria e infraestructura y remarcó los "excelentes recursos humanos y los enormes recursos naturales" que tiene la Argentina: en ese sentido, puso de relieve el "fuerte potencial del campo y la industria para duplicar la cantidad de alimentos queactualmente produce el país".

También les señaló que ya hay anunciadas "grandes inversiones" en el yacimiento de Vaca Muerta, una de las más importantes reservas del mundo en shale, que -según remarcó- "en los últimos meses ha comenzado a tener alta actividad a partir de un acuerdo multisectorial impulsado por el Gobierno". "Hay grandes oportunidades con la explotación de litio, el mineral que será el más demandado a futuro", afirmó el Presidente. De igual forma, les señaló que la Argentina también ha recibido en los últimos meses "grandes ofertas tanto en energía eólica, como solar, con enormes posibilidades de generar mucho empleo".

Turismo

Puntualmente, indicó que a principios de octubre se anunciaron las obras del parque fotovoltaico Caucharí de Jujuy, que será la planta de energía fotovoltaica más grande de Latinoamérica con una capacidad de producción de 300 MW. Macri también sostuvo que el turismo es otra de las actividades que ofrece "excelentes oportunidades de expansión" y que el objetivo primario en ese rubro es que se duplique la cantidad de visitantes. Indicó, en este sentido, que se encuentra en pleno proceso de ampliación de la capacidad hotelera, a lo cual se suma la ventaja de que varias provincias ya pueden recibir vuelos internacionales en forma directa. El Presidente señaló que la Argentina también está trabajando "para potenciar el bloque Mercosur" y lograr la apertura de nuevos mercados internacionales.

El almuerzo con CEO’s e inversores se realizó en el edificio de la empresa Blackrock, en Manhattan, del que participaron, además, los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz. También asistieron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el canciller Jorge Faurie; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el senador Rodolfo Urtubey; el presidente de la Agencia Argentina de inversiones y Comercio Internacional, Juan Trípodi; el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky. Participaron los empresarios Andrew Liveris (Dow Chemical), Larry Fink (BlackRock), Sue Wagner (Apple), Steve Bolze (Blackstone), Darío Speranzini (General Electric Co), Laxman Narasimhan (Pepsi Co), Haisong Jiao (SAFE), Jorge Pérez (Group of Florida). Jerry Speyer (Tishman Speyer), Lawrence Cheung (Hong Kong MA), Clay Neff (Chevron), Tom Donylon (Instituto de Inversiones de Blackrock), Armando Senra (Blackrock Iberoamérica), y Jesica Tn (Blackrock). Además del almuerzo con los empresarios, Macri luego mantuvo reuniones individuales con algunos de ellos, como Liveris; Stephen Ross, presidente de la empresa The Related, y la vicepresidente de Infraestructura de Expansión Global de Amazon, Elaine Feeney. Este martes, Macri participará de un desayuno organizado por el Business Council for International Understanding (BCIU), en el The Carlyle Hotel; horas después asistirá a un almuerzo ofrecido por el Council of America y, por último, mantendrá una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, en la sede de la ONU.