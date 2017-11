El sueño se hizo realidad: el Regional del Noa, declarado Torneo Oficial de AFA

De aquella enorme ambición por generar mayor exigencia y rodaje en las inferiores nació el Torneo Regional del Noa, que luego de tres años de competencia continua fue reconocido y oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino.

La dedicación y el financiamiento económico que pusieron los organizadores (Secretaría de Deportes), más el aporte de la Liga Salteña y el compromiso de los clubes que participan, catapultó al torneo a convertirse en todo un éxito.

Tal es así que el Consejo Federal del Fútbol Argentino citó en su sede a los encargados de llevar adelante el torneo Regional Sub-15, Sub-17 y Sub-19. La reunión fue encabezada por Juan Pablo Beacon (Presidente Ejecutivo), quien recibió a: Francisco Pece, titular de Central Córdoba (SdE), Miguel Taritolay (A. H. Zapla), Sergio Vigiani (San Martín de Tucumán), José del Moral (Atl. Tucumán), Rafael Del Carlo (Juventud), Salvador Stumbo (Gimnasia de Jujuy), Daniel Ramasco (Gimnasia y Tiro), Claudio Ayala (C. Norte), Javier Yapura (Pellegrini) y Adrián Cuadrado, en representación de la Secretaría de Deportes.

“Hablamos con Sergio (Plaza) y nos dijimos que había que hacer algo para mejorar las inferiores. Así surgió el Regional con el apoyo de la Secretaría”, recordó Cuadrado sobre el inicio del exitoso proyecto, que hoy es una realidad.

Desde un principio la apuesta de los organizadores estuvo y está en el crecimiento profesional de los jóvenes baluartes de los diferentes clubes salteños. “Lo hicimos para que los chicos de Salta tengan una mejor competencia, fuimos por otras provincias presentando el proyecto que fue aceptado y así arranco todo. Este es el tercer año que se juega”, destacó el Director de Deportes Federados, quien agregó: “la Secretaría se hace cargo del seguro de los jugadores, de la ambulancia y del traslado, la Liga Salteña pone los árbitros”.

El reconocimiento del Consejo Federal, llegó por iniciativa del mismo organismo: “Nosotros no presentamos nada en el Consejo, ellos lo venían siguiendo al Regional, consultaron con algunos dirigentes y nos citaron a todos para oficializarlo. Les gustó el formato y forma de disputa, lo quieren volcar al todo el país”, dijo orgulloso Cuadrado por lo que lograron, luego de la reunión.

El premio no es tan solo para las cabezas visibles de la organización, ya que también hay que destacar la labor de las personas que colaboran fecha tras fecha. “Se puede llegar a ciertos logros con ganas y responsabilidad, apoyados por el Estado, porque cubre el 8 por ciento de los gastos”, recordó el mandatario.

La propuesta y las ganas de progresar en los clubes del Noa fueron notorias: “Se sumaron casi todos los clubes que tenían la necesidad de competencia. Nos pone contentos que lo reconozcan y respalden como ejemplo”, dijo Cuadrado.

Desde el próximo año, el Torneo Regional del Noa será fiscalizado por el Consejo Federal, pero no cambiará la forma de disputa: “Será igual, pero con más equipos. Por ejemplo, se sumará Mitre de Santiago del Estero y posiblemente dos clubes de Tucumán. Vamos a tener el respaldo del Consejo, todo será notificado, eso significa que será mucho más profesional”, explicó el exdefensor.

Por último, Cuadrado resumió lo productivo que fueron estos tres años de competencia: “La exigencia es más alta, tanto para los chicos como para los cuerpos técnicos. Tienen que estar a la altura de la competencia, lo mismo es para los árbitros”, concluyó.