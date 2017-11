Tras una larga reunión, se desactivó la bomba en Central Norte y no hubo paro

Por ahora, se desactivó la “bomba” que parecía estar a punto de estallar en Central Norte y se descomprimió transitoriamente una tensión que seguirá latente mientras tanto los problemas financieros dejen de agobiar en la entidad azabache y los futbolistas cobrem todo lo que se les adeuda. Lo cierto es que ayer, cuando losd futbolistas estaba a punto de tomar una medida de fuerza y no entrenar, llegó la extensa charla entre el presidente del club, Héctor De Francesco, y el plantel azabache, que aún no puede poner la cabeza de lleno en los play offs que se vienen hasta tanto no solucionen sus problemáticas domésticas.

Los referentes del grupo Franco Turus, Matías Ceballos y Mariano Maino encabezaron la mesa de diálogo con los dirigentes en una charla en la que se plantearon las necesidades del grupo, que tuvo tires y aflojes y que se extendió por tres horas y media. Al final, la mayoría aceptó la propuesta de los directivos, quienes prometieron abonar hoy un 40 por ciento de lo adeudado (entre dos y tres meses, según los casos) y que el resto se irá pagando en partes esta y la otra semana.

“Nos propusimos tirar el carro para el mismo lado. Los jugadores lo entendieron porque saben que no les mentimos, que no escondemos la plata. Hablamos todos, nos escuchamos todos, ellos analizaron lo que les mostramos, aceptaron y hablamos de tirar para adelante y pensar en el ascenso”, expresó De Francesco en diálogo con El Tribuno, para aclarar: “Central está bien económicamente, el problema es financiero, en el día a día, ellos saben que jamás se les falló, plata va a haber, sabemos que tenemos que cobrar y administramos bien en ese sentido”.