Empleados municipales de El Jardín paran por mejora salarial

De manera convulsionada empezó la semana para los que viven en El Jardín, perteneciente al departamento La Candelaria. Con bombos y platillos, cerca de 40 empleados municipales decidieron no trabajar y comenzar con un paro por tiempo indeterminado. Aducen que nunca recibieron el incremento que se hizo en toda la Provincia desde el mes de agosto, como así también despidos masivos por parte del intendente Omar López.

En este marco tenso, los empleados recibieron el apoyo de Oscar Ibarra, secretario del Interior de UPCN, como así también de Gustavo Elvira, secretario adjunto, quienes indicaron que intensificarán las medidas si no hay respuestas.

Decidimos tomar esta medida de fuerza frente a la Municipalidad y mañana haremos una olla popular. En el Ministerio de Trabajo, después de tres audiencias, no hemos llegado a ningún acuerdo. Se reclama que se otorgue el mismo aumento que dieron en la Provincia, porque es algo amparado por la Constitución. Acá el que tiene mayor antigedad llega a los 9 mil pesos. Estamos junto al personal de planta que son aproximadamente 40 personas. Si no hay respuestas no descartamos instalarnos en el edificio", expresó Elvira.

El gremialista indicó que las quejas son diversas, no solo por el aumento salarial. "Desde el inicio de su gestión, el intendente ha tomado como 50 empleados más que son contratados por planes y ganan entre tres y cuatro mil pesos. Sabemos que empezamos hoy pero no cuando termina. Acá hay quejas de todo tipo. Hay una división política muy grave, hasta con familias peleadas. Se llegó a esta instancia porque ya se agotaron todas las anteriores", agregó.

Por su parte, Lorena Unco es empleada del municipio y manifestó que hay mucho miedo por despidos. "El reclamo es porque no nos dieron el aumento que correspondía desde el mes de agosto. Hemos hablado con el intendente para no llegar a tomar esta medida, pero no tuvimos ninguna solución. También sabemos que hubo despidos y esperamos que eso no se repita, porque las familias necesitan trabajar".

Situación extrema

Nino Ruiz también es empleado de planta permanente y con casi 16 años de servicio reconoce que si bien muchas veces tuvieron demoras en el pago, nunca pasaron por una situación como esta. "Estamos reclamando algo que nos corresponde desde hace 4 meses. Por intermedio del gremio se lo llamó al intendente para una conciliación obligatoria y no se presentó. Estamos en paro por tiempo indeterminado. Muchos compañeros tienen miedo porque los vienen amenazando que los van a correr, independientemente de la antigedad. El intendente dice que tiene plata para corrernos pero no para el aumento. Hay mucha gente que está en negro y no está presente hoy porque tiene temor", subrayó.

Ruiz también adujo que hay mucha gente que cobra sin ir a trabajar. "Esto empeoró después de las elecciones, porque su partido perdió. Hay también una persecución política, ya que muchos pertenecemos a otro partido y por eso nos castigan. Si mañana (por hoy) no nos da soluciones vamos a entrar al edificio municipal. Con el gobierno anterior el pago se demoraba, pero se llegaba a un acuerdo. Él está hace dos años y esto está peor. Con el sueldo que percibimos no llegamos a fin de mes, pero sí hubo casos de gente que él contrató, como su hijo por ejemplo, que gana mucho más que nosotros, que tenemos 16 años de trabajo. Hay mucha gente que cobra y no trabaja. Ya dejaron a cinco familias sin trabajo y ahora amenazan con dejar a diez más, incluso de planta permanente. Creemos que somos el único municipio en la Provincia que no está recibiendo este aumento", finalizó.