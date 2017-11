En dos horas los chicos deben resolver la prueba Aprender

Son hermanas. Ailín está en sexto grado y Ayelén en quinto año. Ambas rinden hoy, por primera vez, la prueba nacional Aprender. Ailín estaba algo preocupada y hasta anoche seguía practicando los ejercicios de Ciencias Naturales y de Sociales, que hizo una y otra vez en las últimas dos semanas.

En contrapartida, Ayelén dice que se siente tranquila. El viernes pasado la profesora de Lengua dio los temas en la clase, y en grupos practicaron un rato. En Matemáticas, el docente le dijo a los chicos que descarguen la prueba de internet y practiquen. Casi nadie lo hizo. "Vi los temas y me parecen fáciles. Solo me da cosas por mis compañeros, porque nos dijeron que hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero que si no sabemos que entreguemos sin hacer, y que el que no quiera ir que no vaya", contó la adolescente.

Hoy Ailín, al igual que todas las alumnas y alumnos de sexto, recibirá una bolsa con tres cuadernillos: dos de las áreas a evaluar y uno del estudiante. Con un lápiz negro deberá responder 24 preguntas. Las respuestas deberán ser marcadas en las hojas de respuesta que están en el cuadernillo del estudiante. Al final de la evaluación será indagada sobre su experiencia como alumna.

En ningún lugar del cuestionario ni de las pruebas deberá anotar su nombre. Para todo esto, tendrá, lo mismo que su hermana Ayelén que va al secundario, 60 minutos para resolver la primera cartilla más 10 de tolerancia en caso de ser necesario. Luego, un recreo de 15 minutos y otros 60 para completar el segundo cuadernillo. Al término, volverá a tener un recreo. Finalmente, responderá el cuestionario del estudiante en un tiempo estipulado de 40 minutos.

El uso de los celulares está prohibido en todos los casos y el estudiante que llegue al aula una vez entregados los cuadernillos no podrá rendir la prueba y se lo considerará ausente.

Las cajas, selladas con una etiqueta verde en primaria y azul en secundaria, deben ser abiertas solo por el docente "aplicador" dentro del aula. Al finalizar se colocará una faja de cierre.

El Operativo Nacional de Evaluación y Calidad Educativa Aprender se realiza por segundo año consecutivo. A diferencia del año pasado, esta vez será durante una sola jornada y sin suspensión de clases.

Un dato llamativo es que este año no se tomarán las cuatro áreas a los casi 43 mil estudiantes primarios y secundarios que serán evaluados, sino que cada nivel educativo deberá demostrar sus conocimientos en solo dos materias: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, los más chicos, y Lengua y Matemática, los que cursan la educación media.

El tamaño de la muestra también cambió. En comparación con 2016, en Salta se redujo notablemente. Entonces habían participado 163 establecimientos primarios, cada uno con una sección de tercer grado, y 165 del nivel secundario, cada uno con una división de segundo año. Ahora van a examen sobre producción de textos alumnos de cuarto grado de 10 escuelas. El desafío es mejorar los magros resultados del año pasado.

Por primera vez se medirá cómo escriben

“Ya sabemos que la mitad de los estudiantes termina la escuela sin comprender lo que lee, pero también tienen dificultades para expresarse. Queremos intervenir desde que son chicos para que lleguen al secundario sabiendo escribir bien”, había expresado el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro semanas atrás, respecto del operativo nacional que hoy se realizará tanto en escuelas públicas como privadas.

La prueba muestral justamente apunta a esa falencia. Por primera vez se medirá cómo escriben los niños. Los elegidos, 280 alumnos de cuarto grado de primaria, deberán producir un texto.

Si bien se trata de una cifra insignificante en el universo estudiantil, desde Nación aseguraron que los resultados de la prueba de escritura que se hará a 7.000 estudiantes de 220 escuelas del país serán representativos.

Los 10 establecimientos de la provincia son: el 4.572 Esther Colqui Martínez, de Anta; 4.231 Cristóbal Colón, de Payogasta- Cachi; 4.704 ex-Normal Superior de Cafayate; el Instituto 8.087 San Agustín, de la capital salteña y la 4.847 Washington Joffre Tejerina Rodas de Aguaray, en General San Martín.

En la escuela 4.182 Combate de San Lorenzo de La Candelaria, en El Tala, curiosamente será evaluado un solo alumno de cuarto grado. Las instituciones 4.087 en Río Piedras, Metán; en Orán, las 4.095 y 4.275, y en Rosario de la Frontera, la 8.173.

La brecha entre privado y público

De acuerdo con los resultados de la prueba Aprender del año pasado, los estudiantes salteños de establecimientos privados obtuvieron mejores notas que los chicos de escuelas estatales en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Naturales.

En Matemática, el 50,22% de los alumnos de quinto año del secundario de las escuelas estatales tuvieron un desempeño por debajo del básico, y solo el 1,28% mostró un nivel avanzado. En contraposición, en los colegios privados, también en Matemática, solo el 25,6% estuvo por debajo del básico y el 9,89% mostró un desempeño avanzado.

En Lengua, en tanto, el 24,20% de los estudiantes de las escuelas estatales mostraron un nivel debajo del básico y el 4,6% uno avanzado. En las privadas, el 11,22% estuvo por debajo del básico y el 16% obtuvo una puntuación avanzada.

En Ciencias Sociales, el 21,12% de los chicos de los establecimientos de gestión pública estuvieron por debajo del nivel básico y el 20,37% mostró un nivel avanzado. En los institutos pagos, el 9,23% tuvo un nivel debajo del básico y el 50,97% fue avanzado.

En Ciencias Naturales, el 18,17% de los alumnos de escuelas públicas tuvo un nivel debajo del básico y el 4,35% calificó como avanzado. En los colegios de gestión privada, el 8,04% estuvo debajo del nivel básico y el 16,67% fue avanzado.

Tras conocerse los resultados, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, había admitido que “la escuela secundaria necesita hoy un cambio”. Se empezaría por la modificación de la estructura.