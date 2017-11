Quieren abrir otro gremio de petroleros en Tartagal

Quienes en las pasadas elecciones de abril conformaron una lista que compitió por quedarse con la conducción del gremio que nuclea a los trabajadores del petróleo y el gas de Salta y Jujuy, y que perdieron con la agrupación conformada por el actual secretario general del gremio, Sebastián Barrios, no se quedaron de brazos cruzados y apenas conocido el resultado comenzaron a armar un gremio paralelo para disputarle espacios de poder al flamante secretario general.

Barrios, un joven dirigente de 36 años que se impuso en esa contienda electoral, pudo quedarse con la conducción después de 25 años de mandato de Alberto Romero. Los últimos 12 años Romero estuvo acompañado por Alfredo Britos, quien en las elecciones de abril había conformado la lista Naranja. Pero la decisión de los trabajadores quiso que las nuevas propuestas y el trasvasamiento generacional fueran más fuertes que la conducción que ya superaba más de dos décadas y decidieron darle su voto de confianza a Barrios.

Dos meses, tiempo suficiente

Pero Britos y un grupo de trabajadores que integraban la lista Naranja consideran que Barrios "prometió y no cumplió sus promesas; en estos dos meses vimos que no tiene capacidad para conducir el gremio, persiguen a los que no piensan como ellos o que no integraron la lista que lo llevó a ocupar el cargo de secretario general y están despidiendo gente de muchos sectores sin que la actual comisión directiva haga algo para defender el trabajo de esos compañeros. Nos hemos puesto al hombro esta decisión de abrir otro gremio por pedido de los trabajadores", aseguró y consideró que los escasos dos meses transcurridos "son suficientes para que todos nos demos cuenta que no hacen nada por los trabajadores, que ahora nos piden que, por favor, abramos otro gremio".

Al referirse a los problemas que consideran sus seguidores, tiene la actual conducción gremial, Britos manifestó que "ellos atienden solo a su gente y los compañeros nos expresan su preocupación por las graves falencias que tiene la obra social. Nosotros tenemos Ospegap que depende de la Federación de petroleros privados de la República Argentina y el director nacional está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, lo que genera problemas para todas las bases y que reconocemos; no es un problema de ahora. Pero cuando estuve integrando la comisión directiva del sindicato hicimos todo lo posible por no dejar desprotegido al trabajador y por los problemas de la obra social salíamos a respaldar a los compañeros; ahora ese respaldo no existe".

“Cumplimos con los pasos legales”

Britos, en referencia a sus aspiraciones de ser secretario general de un nuevo gremio, explicó que hace tiempo ya crearon la agrupación “Renovación Petrolera y nunca hemos dejado de reunirnos y debatir los temas que nos preocupan. Ya cumplimentamos todos los pasos legales para la creación de un nuevo gremio. Según la ley de asociaciones sindicales, podíamos haberlo abierto con tres trabajadores, pero ahora ya son 200 los compañeros que nos quieren frente a esta nueva conducción gremial. Nuestra propuesta será cuidar la fuente de trabajo, mejorar sus condiciones laborales y, sobre todo, que no haya persecución a ningún trabajador”, aseguró Britos al hablar sobre los argumentos que lo llevan a promover un sindicato paralelo en la ciudad de Tartagal.

Consultado por qué motivos y a pesar de seguir siendo afiliados al gremio no convocan a reuniones o asambleas o plantean en el seno de la entidad sus diferencias, Britos consideró que “eso es imposible porque no se puede hablar con la nueva conducción. En lugar de trabajar por el bienestar y cumplir con todas las promesas que hicieron, van por las diferentes empresas, pidiendo la cabeza de quienes son o fueron opositores. Pero nosotros estamos en este nuevo proyecto y prácticamente en la última fase de abrir un gremio de trabajadores del sector por pedido de los mismos trabajadores que están arrepentidos de haberlos votados”, aseguró Britos, quien adelantó que en los próximos días habrá novedades sobre la nueva rama sindical.