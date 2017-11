Sin atención en Gasnor por un paro de empleados

Las personas que se acercaron ayer a realizar trámites en la empresa Gasnor se tuvieron que ir sin poder concretarlos. Es que los trabajadores realizaron un paro de actividades por 24 horas, en reclamo de una reapertura de paritarias.

Javier Maccio, secretario de Hacienda del Sindicato de la Industria del Gas, afirmó que "paramos por 24 horas porque se agotó la instancia de diálogo con la empresa. Ellos no quieren seguir con la negociación salarial".

La medida de fuerza se llevó adelante en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, las cuatro provincias donde opera Gasnor. Además, ayer hubo cese de actividades en Córdoba, Catamarca, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, entre otros lugares. Es que, según señalaron, todas las empresas distribuidoras no están atendiendo los reclamos salariales.

"Nosotros pedimos un aumento salarial que esté por encima de la inflación", dijo el sindicalista.

Los trabajadores del gas acordaron en paritaria un incremento del 20% escalonado, que se terminó de cobrar en septiembre pasado. Según contaron, quedó la promesa de reabrir paritaria si la inflación superaba ese porcentaje. "Nos íbamos a volver a sentar y revisar ítems que desaparecieron y arreglar algunos rubros que como empleados de la industria del gas tenemos", afirmó Maccio, pero esto no sucedió.

El enojo de los trabajadores por estas horas es muy grande. De no tener respuestas, no descartan otra medida de fuerza hacia fines de esta semana o principios de la otra.

Las promesas

"Hace 15 años venimos con sueldos deprimidos, desde la empresa nos decían que no podían afrontar las subas porque no se movía el cuadro tarifario, pero eso ahora cambió y ellos subieron el gas, pero no mejoran los sueldos. Siempre nos decían aguanten que esto va a cambiar", afirmó.

En la sucursal salteña de Gasnor trabajan unas 60 personas, muchas de las cuales tienen muchos años de antigedad, ya que vienen de los tiempos de Gas del Estado. "Somos personal especializado y necesitamos reconocimiento", afirmó el gremialista Maccio.

Gasnor tiene cerca de 500 mil clientes en las cuatro provincias en donde está presente.

“Pagan como pueden”

El sindicalista Javier Maccio afirmó que pese a los fuertes aumentos de la tarifa del gas, la gente no deja de pagar, por lo que no hay menos clientes. “La gente paga como puede, hay morosidad, pero el gas es necesario”, aseguró.