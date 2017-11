Paula Bibini: “Queremos una Salta desarrollista, acorde a normas ambientales, para que haya trabajos dignos”

El 21 de noviembre Paula Bibini asumirá como ministra de Ambiente, Producción y Trabajo. La abogada ya tiene la cabeza puesta en la agenda que deberá abordar en el Grand Bourg, mientras tanto cierra su etapa como directora de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, vinculada al Banco Nación. Por esa actividad repartía la mitad de la semana entre Buenos Aires y Salta. Bibini recibió a El Tribuno en su casa y dio su visión basada en una Salta desarrollista que genere mejores oportunidades laborales. Bibini tiene una amplia trayectoria en el sector privado, fue la primera mujer en integrar la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Quedará a cargo de un ministerio que fusiona Ambiente y Producción con Trabajo ¿Cómo encarará esa etapa? El trabajo tiene sus particularidades y ahora se apunta a reducir la litigiosidad...

Bueno, lo que proponemos a partir de esta fusión es trabajar de manera articulada. Promover una Salta productiva generará mayor y mejor empleo, una mejor calidad de vida para los salteños, en concordancia con el medio ambiente. Me parece hasta importante que el gobernador haya tenido esa visión integradora. Un trabajo digno debe estar de acuerdo con las normas del medio ambiente, pero también tenemos que tener una Salta desarrollista, que genere oportunidades para que nuestros hijos elijan quedarse en Salta.

Asume en un período de cambios a nivel nacional...

La reforma estructural que está planteando el Estado nacional requiere un acuerdo político de las provincias, que trabajemos de manera conjunta en concordancia con las necesidades que tenemos en cada jurisdicción. Yo creo que más que nada, hoy por hoy, lo que se está proponiendo es trabajar desde el reencuentro, los argentinos buscamos eso: qué normas podemos cambiar para tener mejores oportunidades. Estas reformas estructurales tienen que ver con bajar el gasto público, que generará un ajuste lógicamente, pero se irá haciendo de manera progresiva. En un primer momento impactará un poco más y después repuntará en el crecimiento de la economía.

¿Cuáles serán los lineamientos de su gestión?

Hay un plan de gobierno propuesto por el gobernador que es de tres años de gestión. Él ya lleva un año trabajando en eso y quedan dos años más. Hay una ley de promoción a la inversión privada que se ha elevado a la Legislatura provincial. Se pretende promover la inversión teniendo en cuenta los diferentes sectores: industrial, ganadero, los servicios, software, la forestación y las economías regionales. Se está trabajando en conjunto para que inversiones salteñas se pueden fortalecer y a los empresarios proporcionarles seguridad jurídica, además de atraer nuevas inversiones.

Siempre escuchamos hablar de nuevas inversiones, ¿pero cuándo llegarán? ¿Es posible a corto plazo?

Se está trabajando para que las inversiones lleguen. Estas reformas tributarias que se están proponiendo tienen que ver con reducir la parte impositiva para alentar una economía y que no repercuta en la rentabilidad de quien está poniendo hoy el dinero para generar empleo. Todo tiene que ser un combo que resulte interesante y que Salta se vuelva competitiva con relación a los precios y productos que ofrezca para poder salir al mundo.

Hablando de reforma tributaria, seguramente tendrá un reclamo importante del sector vitivinícola por la suba de impuestos ¿Cómo responderá a los planteos?

Respecto al sector impositivo, se está incorporando un ministro con trayectoria, quien abordará la problemática específica en el área impuesto. En lo que se refiere a la defensa de las economías regionales, por supuesto, nosotros plantearemos de manera correcta cuál es el problema del sector, cómo impacta social y económicamente en la economía salteña. Toda carga impositiva tiene que ir de la mano de entender cómo se desarrolla la actividad en la región. No nos olvidemos que estamos a 1.600 kilómetros de Buenos Aires. Nosotros tenemos que propender a fortalecer esa actividad de la cual vivimos y hoy podemos desarrollar comunidades. Tenemos que proteger todo eso para que la gente elija quedarse y encuentre una oportunidad en la provincia. Si nosotros bloqueamos a través de impuestos, más que ayudar a que la economía crezca terminamos en un retroceso. En el caso de una ley nacional son nuestros legisladores nacionales quienes tendrán la voz en el Congreso para defender lo que corresponde. Nosotros haremos el análisis integral de la problemática.

El sector productivo reclama que el actual ordenamiento territorial de bosque frena el desarrollo, apuntan a las áreas pintadas de amarillo ¿Cómo resolverá eso?

Trabajaremos en eso. Estamos promoviendo una Salta desarrollista, inclusiva, que permita atender las dos cuestiones: proteger el ambiente, pero, por otro lado, tengan rentabilidad quienes invierten en la provincia y ponen sus fondos para que Salta crezca. Hay que trabajar con los dos puntos y poder llegar a un acuerdo. Eso es lo importante, que Salta produzca y se desarrolle.

A nivel nacional se sancionó la Ley Pyme, con beneficios impositivos y mejor acceso al crédito. En Salta hay poca adhesión ¿Cómo se puede lograr que más empresas se vean alcanzadas?

El Gobierno nacional todavía está trabajando en el proceso de reglamentación de la ley. Hay algunas cuestiones que todavía están pendientes de ajustar. Justamente esta semana hay una reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina, estarán los ministros Cabrera, Triaca y Dujovne, para abordar la problemática integral de las pymes, que son las que motorizan todo el país. Desde la posición que generé en la UIA, veré qué respuesta dará el Gobierno nacional respecto a la aplicación de la ley para que también llegue al interior. Hay todo un engranaje que todavía no se termina de acomodar, porque hay aspectos de reglamentación de la ley que no están vigentes. Está demorado y el planteo tiene que ser que ya estamos en tiempo y hay una necesidad inmediata de que se ponga operativo.

Después que le ofrecieron el cargo, ¿pudo hacer un diagnóstico de la situación productiva en Salta?

La situación de la provincia la conozco porque vivo en Salta y porque tengo aquí mi emprendimiento. Además trabajo desde el sector financiero ayudando a las pymes de la región. Hemos financiado muchos proyectos productivos, agropecuarios o industriales, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar. Ahora estoy en un proceso de transición, desvinculándome de mi trabajo anterior.

En Salta las mujeres tienen peores condiciones laborales: ganan menos, tienen menos espacio ¿Cómo se puede mejorar esa realidad?

Yo creo que hoy las mujeres están demostrando que tienen capacidad y actitud para poder desarrollarse y tener posiciones igual a las de los hombres. Hay una necesidad social de que la mujer también salga a trabajar. Trabajaremos para promover que la mujer pueda tener las mismas oportunidades que los hombres. De mi parte, entusiasmarlas a que lo hagan. Casos como los míos pueden servir de ejemplo para que se animen y lo hagan. Pero cuando me consultan y me preguntan por la cuestión del cupo o el género, yo hablo de oportunidades para todos, hombres y mujeres.

Si bien las tasas de crédito dependen de la Nación, ¿Cómo se puede mejorar el acceso de las pymes al financiamiento?

Justamente se está articulando con el Gobierno nacional políticas que promuevan a la inversión. Dentro de la ley de Presupuesto nacional se va a crear un fondo fiduciario para atender al financiamiento de los emprendimientos, nuevos y los que existen, y por otro lado, habrá un proceso de transformación del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para que acompañe y ayude con tasas más accesibles. Tiene que ver con una política económica macro, que irá evolucionando en conjunto con bajar el gasto fiscal. Entendemos, que si las tasas no bajan, será muy difícil que un empresario pueda tomar un préstamo y lo pueda pagar.

En la ley de incentivos para pymes que envió el Ejecutivo se quiere alentar al sector de software ¿Cómo se puede alentar? ¿Hay mano de obra calificada?

Salta hoy tiene todas las condiciones y está ofreciendo las alternativas para que se generen nuevas inversiones. La calificación se da a través de la capacitación. El software termina siendo una actividad de alta demanda y está contando con recursos altamente calificados para generar un entrenamiento y que las empresas se puedan instalar. El software implica una industria intangible, que tiene que ver con el servicio y el conocimiento. Hablamos de los servicios de internet y demás, que es importante promoverlo y desarrollarlo, porque termina siendo una actividad que regionalmente no es conocida pero se necesita sentar bases. Si nosotros podemos generarle beneficios que promuevan industrias del software, en buena hora.

La minería tiene mucho potencial, ¿pero qué políticas ambientales se van a aplicar?

Estamos en una etapa de análisis y estudio respecto de la minería y las políticas ambientales que llevaremos adelante. Ya me comuniqué con gente del sector para abordar esta semana, en reuniones, la problemática. Quiero que ellos me puedan plantear propuestas para trabajar el tema en conjunto. Yo creo que a las soluciones las podemos ir proponiendo, teniendo capacidad para escuchar a los otros. Me interesa generar un ambiente de diálogo y que no todo se transforme en una queja.