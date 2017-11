Miriam Goldszier: “El replanteo fue en las prácticas”

¿Qué cambió desde que se conocieron los resultados de Aprender 2016 hasta ahora?

Lo que cambió es la apropiación de la información a nivel gestión y también institucional en las escuelas. Trabajar con la información, entenderla, comprenderla y generar estrategias en función de ese diagnóstico que nos aporta el Aprender, en conjunto con otros diagnósticos.

Nosotros no focalizamos como resultado final el Aprender, sino el conjunto, el contexto de información que posee cada una de las instituciones. Este es uno más, importantísimo, porque es un insumo censal de seis años de escolaridad.

Cuando se evalúa a los chicos de sexto grado en la primaria no se evalúa sexto, se evalúa hasta sexto grado. Eso nos da una idea general para después accionar con estrategias en todos los grados. Se toma el sexto porque es el nivel común en toda la Argentina.

El replanteo fue más que nada con el tema de las prácticas, de las estrategias y de las capacidades. El sentido de la evaluación permanente, esto de incorporarla como algo que nos guía, pronostica e invita a cambiar en el momento, no esperar un resultado final cuando ya pasó el tiempo y no podemos hacer nada.

Hay estudios que indican que la repitencia, por ejemplo, no soluciona un problema de aprendizaje. Es una solución de tipo administrativa, pero no es constructiva del aprendizaje.

¿Hay una preparación previa intensa con los estudiantes que rinden la prueba?

No tenemos una preparación intensa. Cuando uno conoce lo que va a hacer se siente más confiado en lo que hace. A nuestros alumnos queremos darles todas las herramientas para que cada vez que se enfrenten a una situación determinada la puedan hacer del mejor modo. Si es con ayuda, entre comillas, es lo que hacen en la escuela, practican, cometen errores, les explican, nosotros esperamos que sean evaluados de la manera en que conocen, comprenden y estudian.

En un sistema ideal todo el tiempo se está evaluado, replanteando, mejorando; no hay una instancia propia de eso. Nosotros no tenemos un sistema ideal, tenemos un sistema real como todo el mundo y en ese sistema nos preparamos de la mejor manera para rendir de la mejor manera.

La preparación no se convierte en algo artificial, es parte de la propuesta de enseñanza que hace que ellos mejoren sus condiciones en determinados contextos. Si yo nunca enfrento a un alumno con un múltiple choice y de repente le hago uno, no es justo. En este sentido, la preparación no viene a tapar una realidad sino a mostrar un potencial real de rendimiento.

La evaluación muestral se redujo bastante con respecto al año pasado, ¿por qué?

Sí, bastante. Es una decisión de Nación. Incluso, en sexto grado será de Ciencias Naturales y Sociales, y en la secundaria, de Lengua y Matemática. El año pasado se habían evaluado todas las áreas en primaria. En cuarto grado son solo 10 escuelas.