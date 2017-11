VIDEO: Intentaron secuestrar a la hermana del cantante Brian Lanzelotta

La familia de Brian Lanzelotta y el propio cantante tropical ya no saben qué medidas tomar para prevenir la inseguridad que los rodea desde hace varios meses y una vez más volvió a atentar contra ellos.

Es que luego del violento asalto que el ex Gran Hermano sufrió hace apenas un mes en la puerta de su casa, ahora seis hombres intentaron secuestrar a su hermana Johana en el mismo lugar.

El hecho tuvo lugar este lunes por la noche en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, cuando la hermana del músico regresaba a su hogar y caminaba por la vereda de su cuadra.

“Hace una hora aproximadamente quisieron subir a un auto a mi hermana Johana. Ahí se ve el auto rojo y a tres personas bajar del mismo‘, comenzó explicando el intérprete tropical en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de una cámara de seguridad que muestran a su par caminando por la vereda mientras un auto frena a su lado y descienden los delincuentes.

En su descargo, el ex GH, que saltó a la fama por su intrincado romance con Marian Farjat, explicó que al ser abordada por los delincuentes su hermana “empezó a correr y a gritar lo más que pudo” y que gracias a eso “pudo llegar gritando a la puerta” de su casa.

“No pudieron subirla al auto porque ella gritaba tan fuerte que los vecinos escucharon. Estas son las cámaras que hay en la esquina de mi casa”, agregó Brian, quien hace tres semanas fue abordado por motochorros en el mismo lugar.

Y cerró: “A mí me robaron hace tres semanas y ahora esto. Así no se puede vivir más la re pu... madre, país de mier... en el que nos toca vivir. No sé si le querían robar o secuestrar. Tenemos miedo, no sé qué hacer”, cerró el joven.

La palabra de Johana

En tanto, Johana también escribió un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. “¡¡Juro por mi hija que nunca imaginé pasar por esto!! Eran 6 monos queriéndome llevar o robar y apuntándome con un arma”, comenzó explicando la joven.

Y siguió, aún conmocionada por el tremendo momento que le había tocado vivir: “Fue lo peor que pude vivir en mi vida. Lo primero que hice fue correr mientras me apuntaban con el arma y gritar y en el trayecto que corría me imaginaba un tiro en la espalda”.

Al final de su escrito Johana contó cómo hizo para salirse con la suya y evitar lo peor. “Empecé a gritar: Ayuda, ayuda, Vanesa (el nombre de su otra hermana) y cuando llego a la puerta golpeo gritando y me abren. Ellos ya se estaban yendo ... Así no se puede vivir más hijos de re mil pu..., inseguridad de mier... Difundan por favor”, pidió la joven hacia el final.

Cabe destacar que el miércoles 4 de octubre, Brian llegó a la casa de sus hermanos a bordo de su auto y cuando descendió del mismo fue sorprendido en la vereda por motochorros que lo amenazaron con una maza y un martillo para quitarle sus pertenencias, señala Clarín.

“Cuando bajo del auto me caen dos chabones con maza y martillo en la mano a darme un cañazo y me empezaron a sacar todo: la billetera, la mochila con plata que había llevado porque tenía que pagar algunas cosas y enseguida cayeron dos motos más”, denunció entonces el cantante de cumbia en un audio de WhatsApp que le envió a su representante, Pablo Serantoni.