Detuvieron a un violador que se olvidó las chancletas en la escena del delito

El abuso ocurrió en una vivienda de la localidad Chicoana. Al despertarse por el abuso, la joven se defendió y el acusado huyó sin poder identificarlo debido a que la luz del cuarto estaba apagada. No obstante, en la ventana del dormitorio encontraron los elementos que permitieron su detención e imputación penal.

El caso ocurrió el 30 de octubre pasado en una vivienda de la localidad de Chicoana, según informó la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal penal, Federico Obeid, quien ya imputó por el hecho a Hermes Israel López (26).

Según lo informado, el sujeto llegó a la vivienda de la víctima, una joven de 24 años, tras un encuentro deportivo entre los equipos San Vicente versus Pulares. Dado que la familia participar activamente de esta liga, la vivienda es lugar de reunión de amigos que también concurren a dichos eventos deportivos.

Las actuaciones penales indican que el día del hecho, la joven participó junto a otros familiares y el acusado, quien llegó a la vivienda en chancletas, lentes de sol y un poco de harina en el pelo, de una reunión donde conversaron sobre el partido y también hubo una ingesta de bebidas alcohólicas.

Llegada la noche, la joven se retiró a dormir junto a su pareja a un cuarto de la vivienda, mientras que el resto de familiares y López se quedaron en la galería del inmueble. La mujer explicó que esa noche se acostó junto a una hija menor, mientras que su pareja lo hizo en una cama chica, en el mismo cuarto.

Transcurrida la madrugada, alrededor de las 6, la mujer se despertó porque era víctima de un abuso sexual, por lo que atinó a defenderse, circunstancias en que el intruso se dio a la fuga por la puerta del dormitorio, la cual estaba cerrada con un pasador desde adentro.

La mujer dio el alarma a sus familiares, quienes salieron a perseguir al sujeto, pero no pudieron darle alcance. En su relato del abuso, en tanto, la mujer indicó que no llegó a ver el rostro del sujeto debido a que el cuarto estaba a oscuras.

Pese a ello, explicó el fiscal, la víctima pudo aportar detalles, entre ellos el hecho de que en la cama, al encender la luz, había restos de harina, por lo que apuntó contra López. Asimismo, al revisar la ventana, por la cual el abusador ingresó, se encontraron otros elementos de pruebas.

Los elementos

Se trata de las chancletas del acusado, las que se hallaban justo en el piso al pie de la ventana, y los lentes de sol, apoyados en el umbral. Con estos elementos probatorios, secuestrados por la policía, la fiscalía solicitó la detención de López, medida que se concretó a los días siguientes.

Posteriormente, el fiscal Obeid imputó el delito de “abuso sexual con acceso carnal” a López, quien no se hizo cargo de la acusación aduciendo que se habría retirado mas temprano y se encontraba en su casa. Sin embargo el fiscal solicitó que se mantenga su detención, en tanto, se llevan adelante otras diligencias procesales necesarias para concluir con el proceso penal en curso.