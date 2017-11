Olmedo pidió aplicar la castración ante casos de violación

El diputado nacional Alfredo Olmedo insistió con aplicar la castración ante casos de abusos. “Los femicidas y violadores ya saben que acá se puede hacer cualquier cosa y mañana pueden salir como si nada. Apliquen la castración a los violadores y pena de muerte a los femicidas”, indicó el legislador quien insistió también con que la Constitución debe reformarse urgente.

Olmedo salió al cruce luego de la noticia sobre un presunto caso de violación contra una niña de 13 años, hecho que aún no fue confirmado por las autoridades policiales y por que el existe un gran hermetismo con respecto a lo que realmente sucedió hoy en cercanías de la cancha de Central Norte, zona oeste de la ciudad.

“Pedir la pena de muerte no es querer matar a otra persona es poner una condena ejemplar para que se terminen estos casos. El que viola sabrá su condena, él elige, no nosotros y el que mata también”, dijo a la vez que remarcó que hay que dejar de darle tantos derechos a estos delincuentes y proteger a las mujeres de este país.