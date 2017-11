Jóvenes talentos que nacieron en el gajo de este gran árbol norteño

l folclore salteño, desde todas las épocas, se nutrió de un llamativo talento. Los nombres más significativos del circuito nacional, nacieron en el gajo de este árbol norteño.

En la vida hay realidades que jamás dejan de sorprender... hechos que suceden porque simplemente tienen que ocurrir. En el mundo de la música siempre se asegura que el artista debe tener “ángel” para poder transmitir su mensaje al público.

Se trata de las historias del conjunto Crisol Folk y los solistas Coni Martínez y Sebastián Lasquera, que a través de los años se van consolidando en el género, con gran aceptación del público.

Crisol Folk tiene 3 años de formación. Está integrado por Oscar Vargas, David Salas, Lucas Nieves y Kevin Vargas. También se suman Martín Giménez (bombo, bajo y contrabajo) y Mauro Bravo (bandoneón).

“Estamos interesados en revalorizar la cultura, ofrecemos una propuesta nueva y original de la música tradicional folclórica con la innovación de la polifonía vocal y musical estilizada. Disponemos de un repertorio de ritmos variados, enriquecido del cancionero popular argentino, latinoamericano, tradicional y contemporáneo. Después de un año constante de preparación y producción, tuvimos nuestro debut en el festival del Tri Chaco edición 2015. En el transcurso del tiempo hemos recibido varios reconocimientos, como el primer puesto en la categoría conjunto vocal otorgado en Baradero, Buenos Aires, en el Festival Nacional de Música Popular Argentina. Actualmente estamos presentando nuestro primer material discográfico”, dijeron los integrantes de Crisol Folk.

Seba Lasquera

Este artista tuvo un crecimiento llamativo en su carrera musical, durante los últimos meses se ganó el respeto y admiración de sus comprovincianos.

“Estoy dedicado con mucha pasión a la música y ahora disfrutando del nacimiento de mi tercer material discográfico titulado ‘Tú amor me devolvió la vida’, que incluye temas de mi autoría y también de reconocidos compositores de Salta y Córdoba”, aseguró el salteño.

Lasquera ofrecerá un espectáculo frente al público que lo vio nacer. El recital se llevará a cabo mañana, en el Teatro Municipal, avenida Paraguay 1240, a partir de las 21.30.

Sebastián Lasquera nació el 5 de agosto de 1984, en la capital salteña. Desde pequeño se vinculó al deporte, más precisamente al atletismo, donde alcanzó notables halagos. Representó a Argentina en campeonatos del mundo, sudamericanos e iberoamericanos, y en los juegos deportivos Odesur. Fue campeón argentino de 400 metros con vallas, campeón sudamericano.

Los jóvenes salteños no detienen su marcha y prosiguen “arrollando” en el circuito folclórico. Los talentos no se acaban y aparecen en cuanto escenario requiere de un artista del género del canto popular.

Coni Martínez



“Soy tarareante desde la cuna, cantante desde que mis padres descubrieron que en mi existía un don, y compositora desde la primera vez que me rompieron el corazón. Traigo en mi ADN las canciones que me cantaba mi abuelo paterno con la guitarra y los temas que sonaban en el parlante de su casa”, dijo Coni Martínez.

Con apenas 9 años ya cantó en el Festival de Baradero (Buenos Aires), ante 10 mil personas “No me voy a olvidar nunca esa sensación de cantar entre la Negra Sosa y Cuty y Roberto Carabajal”.

A lo largo de los años, recorrió diferentes partes de Argentina. Participó de Talento Argentino, llegando hasta la final, con más de 100 mil visitas en YouTube.

Participó como artista invitada en Amazing Race para EEUU e India. Tiene buenos recuerdos de su paso por el grupo Son Ellas. “Fue una etapa maravillosa, sobre todo por el aprendizaje que recibí de Jimena Teruel y Verónica Marcos”, dijo.

En 2016, Coni decide retomar su carrera solista, subirse a sus zapatillas y cargar su guitarra, para emprender un nuevo rumbo. Un verdadero talento con sello salteño.