Con un proyecto, un diputado de Buenos Aires reinstala el debate por la feria judicial

Cambiemos, de la mano del diputado provincial de Buenos Aires, Guillermo Castello busca revivir el debate por el cual la Justicia debería trabajar más días al año y suprimir las extensas ferias actuales. En su discurso en el CCK, Mauricio Macri llamó a este Poder a "dar el ejemplo y replantear" las licencias de sus trabajadores, razón por la cual el marplatense Castello reimpulsará su proyecto que había sido cajoneado en ocasiones anteriores.

Y aunque se podría aplicar a la provincia de Buenos Aires puede sentar un precedente para otras provincias y tal vez incluso para la Justicia Federal. “Las ferias limitan el derecho constitucional de acceso a la Justicia. Estos tiempos muertos del sistema judicial son incompatibles con un servicio público ágil y eficaz que responda a la necesidad social de resolución de conflictos”, sostuvo Castello entre los argumentos.

"Entre feriados, asuetos y recesos, la Justicia sólo trabaja 190 días al año. Lo que proponemos es eliminar las vacaciones colectivas durante las ferias y que el personal tome sus descansos anuales en forma escalonada para no interrumpir el servicio", le dijo el legislador al diario La Nación.

Guillermo Castello

"La feria judicial conspira directamente contra ello, en cuanto establece que el Poder Judicial tenga dos recesos de un mes y medio al año, uno de un mes en enero y otro de dos semanas en julio, lapso durante el cual no corren los plazos procesales, no se pueden interponer demandas, no se celebran audiencias y no se dictan resoluciones judiciales", dice el proyecto en sus fundamentos.

Y agrega que la feria judicial, en la práctica, genera plazos de "cuasi feria": los previos y posteriores a la feria propiamente dicha, en los que prácticamente no se fijan audiencias ni se inician demandas.

La idea de insistir con el proyecto surgió luego de que Macri se manifestara en el mismo sentido el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner. “No puede ser que durante 45 días se interrumpa el servicio de Justicia. Qué bueno sería que la justicia dé el ejemplo y se replantee estas licencias. Es importante que modernicen sus procesos; tienen un sistema viejo y poco transparente que contribuye a que la Justicia sea aún más lenta”, dijo el Presidente.