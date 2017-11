Daniel Angelici pide que no sancionen a Edwin Cardona

Boca Juniors regresó este martes a los entrenamientos después de haber ganado el clásico y el foco está puesto en la posibilidad que Edwin Cardona no sea sancionado por su expulsión ante River.

Esta Fue la Grosera Expulsión de Pitana a Edwin Cardona pic.twitter.com/85qtEmSGlq — Walter Ramirez (@walo1989_1) 5 de noviembre de 2017



La dirigencia, encabezada por el presidente Daniel Angelici, presentará una nota en AFA para pedir que se reconsidere la expulsión del colombiano, registrada por una supuesta agresión que en realidad no cometió.

En ese contexto, y a modo de anticipo, José Jozami, uno de los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina de la AFA, admitió que “no es descabellado” pensar en condonar a Edwin Cardona.

“La cuestión de Cardona tiene una legislación que supuestamente siempre que a un jugador le muestran la tarjeta roja tiene una fecha de suspensión por cuestión de reglamento. Pero también el Derecho del Deporte requiere de una modificación de la legislación, por lo que pensar en que no sea sancionado no es nada descabellado”, agregó en declaraciones al programa “Jogo Bonito”.

Jozami, experiodista y actual magistrado en lo civil en Santiago del Estero, promovió que “hoy por hoy, en una nueva concepción de Justicia, no nos tenemos que quedar solo con lo que dice la Ley, sino sumar otros elementos que son principios, valores y criterios”.

“En esto entraría este concepto de poder evitar la sanción a Cardona. Uno puede tener un concepto sobre la jugada y se pregunta ¿por qué tiene que comerse una sanción un jugador que fue mal expulsado? Es cierto que esto no se venía aplicando, por lo que van a aparecer los que digan que es a favor de Boca”, aclaró.

Según reconocieron a NA fuentes vinculadas al Tribunal de Disciplina de AFA, algunos miembros del organismo evalúan la chance de que no sea sancionado.

En declaraciones formuladas a Radio Cooperativa, Angelici fue claro: “No nos parece que por un error tenga que tener una sanción el jugador. Los árbitros conviven con el error. A veces te dan y a veces te quitan. Confío en su buena fe”.