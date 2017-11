"Rusia es la última chance de esta generación para conseguir algo"

Javier Mascherano, subcapitán y uno de los jugadores emblema del Seleccionado argentino de fútbol, admitió este martes que el Mundial de Rusia es “la última gran chance que tiene esta generación para poder conseguir algo”, y que no haber clasificado “hubiera sido un palazo y un fin de ciclo” para muchos integrantes del representativo nacional.

“Ojalá hayamos aprendido de lo que nos pasó. Ha sido un camino bastante duro y ahora hay que tratar de construir algo que nos lleve con certezas y de la mejor manera a junio del año que viene”, analizó Mascherano en declaraciones a TyC Sports, tras el entrenamiento del Seleccionado argentino en Moscú.

De cara al camino que debe desandar la albiceleste de cara a su próximo desafío mundialista, el defensor de Barcelona sabe que “lo principal es tener claro lo que hay que hacer”.

“El entrenador baja una línea de juego. Muchos de nosotros quizá hacemos una cosa en el club y acá tenemos que hacer algo diferente. Lo ideal sería tratar de unificarlo. Hoy hablaba con Jorge sobre tratar de tomar decisiones no sólo pensando en uno sino también en el colectivo. En ese sentido, quizá hay que dejar cosas que a uno le van cómodas para pensar en sentido de equipo”, señaló el Jefecito.

Mascherano aseguró que la responsabilidad de conseguir el tercer título mundialista no es responsabilidad exclusiva de Lionel Messi y no coincidió con el entrenador nacional sobre que el fútbol le debe un Mundial a La Pulga.

“Hemos visto en la historia del fútbol que grandísimos jugadores, ganadores del balón de oro, no han conseguido ni siquiera jugar un Mundial. En el fútbol hablar de justicia es muy difícil porque es un juego que no siempre te da lo que merecés. Uno no tiene que esperar que el fútbol te dé algo, sino ir a buscarlo”, expresó.

“Está claro que en junio hay otra oportunidad para Leo y para muchos de los chicos a los que nos ha tocado perder las últimas finales. Dependerá de cómo se prepare el grupo para afrontar quizá la última gran chance que tenga esta generación para poder conseguir algo”, dijo el exjugador de River y Corinthians.

Mascherano tiene claro a qué equipo no le gustaría enfrentar en la primera ronda del Mundial.

“Lo primero que uno pretende es que sea medianamente accesible, que no tenga rivales que te generen incomodidades, aunque los partidos hay que jugarlos y puede pasar cualquier cosa. Si pudiera elegir, no me gustaría cruzarme con España”, sostuvo el mediocampista.

“Quedar afuera del Mundial hubiese traído consecuencias graves por lo que representa Argentina para el fútbol y por los jugadores que tiene. Y hubiese sido un palazo para nosotros, en nuestras carreras, y el fin de muchas cosas”, indicó Masche.

“En los últimos partidos veíamos que nos estábamos quedando afuera del Mundial y no iba a haber otra posibilidad, porque para algunos Qatar queda lejísimo y para otros, como en mi caso, imposible. Era la última chance que teníamos y clasificarnos significó una liberación”, concluyó.