Piden la renuncia del ministro Aranguren tras su vinculación con paraísos fiscales

El frente Unidad Ciudadana, que encabeza la expresidenta Cristina Kirchner, pidió hoy la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren, por su aparición en los Paradise Papers y resaltó que "no es la primera denuncia que pesa sobre él respecto a la incompatibilidad del cargo que desempeña con su anterior actividad empresarial".

"Según información que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ministro Aranguren se desempeñó como director de una sociedad off shore radicada en Barbados, que fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de 150 millones de dólares, durante su gestión como ministro responsable del área", señaló la fuerza. En un comunicado, afirmó que "la firma off shore que se encontraba bajo la dirección de Arangueren, además de estar radicada en un paraíso fiscal y nunca ser declarada por el ministro, fue contratada por el Estado argentino en al menos 13 oportunidades durante los últimos dos años, para la compra de gasoil".

"Ese negocio le reportó ganancias escandalosas por más de 150 millones de dólares durante su gestión como ministro", indicó Unidad Ciudadana.

Además, sostuvo que Aranguren "no sólo fue parte de una firma off shore, que en el mundo están sospechadas por ser cuevas de negocios ilegales vinculados al narcotráfico o el lavado de activos, sino que le otorgó negocios millonarios con el Estado argentino; algo absolutamente incompatible con su función".

"Sr. presidente Mauricio Macri, esta no es la primera denuncia que pesa sobre el ministro Aranguren respecto a la incompatibilidad del cargo que desempeña con su anterior actividad empresarial. En ese sentido, el año pasado fue denunciado por haber beneficiado a Shell, la empresa de la que era accionista y que presidió durante años, en la compra de gas a Chile. Esta causa se encuentra en manos del juez federal Luis Rodríguez sin que aún se tengan noticias de algún avance en la investigación", recalcó Unidad Ciudadana.

Este lunes, el espacio también había reclamado la renuncia del ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, también por su vinculación a firmas offshore en el marco de la mega filtración "Paradise Papers".