Diego Gerbaudo: “La intensidad y la actitud no se negocian nunca”

El 27 de julio las autoridades del básquet salteño anunciaron oficialmente la llegada de los infernales a la Liga Nacional, tras canjear el cupo con Libertad de Sunchales. Pocos días después, Diego Gerbaudo llegó a Salta y se transformó en el primer refuerzo del representativo provincial.

Por su presente y pasado, exjugador del seleccionado argentino juvenil y de la filial del Real Madrid, proveniente de Atenas y nacido en el interior cordobés, los fanáticos del equipo salteño se entusiasmaron de inmediato y el amor entre los hinchas y él fue casi a primera vista.

Gerbaudo fue clave en los triunfos cosechados por el equipo en su reciente participación en el Súper 20, y su ausencia se notó en la única derrota ante Estudiantes de Concordia en los octavos de final. Esta noche Salta Basket enfrenta a uno de los equipos más importantes de la Liga Nacional, San Martín de Corrientes, y el base contó a El Tribuno cómo esperan la serie que otorgará una de las plazas al Final Four.

A diferencia de los otros rivales que tuvieron, ¿creen que con San Martín serán los partidos más difíciles que hayan tenido hasta el momento?

Sabemos que es un rival durísimo. Creo que después de San Lorenzo, San Martín es el mejor equipo de la Liga Nacional. Está un paso abajo del campeón y después está el resto.

Por nuestra parte nos queda mejorar día a día para llegar lo mejor posible al inicio de la Liga.

San Martín solo perdió un partido, justamente ante el rival que Salta Basket dejó en el camino (Estudiantes), ¿eso les da pauta que los correntinos no son invencibles?

Creo que son dos partidos distintos. Sabemos que San Martín tiene una rotación muy larga, con jugadores que juegan muchos minutos y en estos torneos sacás ventaja.

Ellos mejoraron mucho, son totalmente distintos los juegos, e ir con ventaja a Corrientes será fundamental para nosotros.

¿Sentís que en general no tocaron techo pese a haber hecho buenos partidos?

Con Estudiantes no jugamos la serie como queríamos. Defensivamente no nos podemos quejar, estamos muy bien pero en ataque nos falta dinámica, aunque eso es normal en un equipo nuevo y aún falta comunicarse más.

Fuiste el primero en llegar al equipo en agosto, ¿imaginabas que tres meses después iban a estar en cuartos de final?

Sabíamos que iba a ser difícil esta primera parte del torneo. No esperábamos esta posición, creo que el equipo lo que tiene es que no se entrega nunca. Se deja todo en la cancha.

Sabemos que la intensidad y la actitud no se negocian nunca y eso nos puso donde estamos. No todos quieren jugar con nosotros en los play-offs.

Sufriste una sanción ante Instituto y te perdiste el primer encuentro con Estudiantes, ¿te pareció una exageración la determinación del tribunal o hacés mea culpa?

Sé que estuve mal y no tendría que haber protestado al final con Instituto. Se dio así y es la primera vez que me pasa.

Son cosas que pueden pasar, pero la multa (económica) si me parece una exageración del tribunal.

La fecha está bien y la multa es media alta, pero no hay que volver para atrás. Estamos entre los mejores ocho de la Liga y la gente se lo merece, como también nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes.

Decís que la gente se lo merece y son los fanáticos lo que se identificaron muy rápido con tu juego, ¿lo percibís dentro de la cancha?

Creo que el equipo se ganó el aliento de la gente, porque cada jugador que entra deja todo, así juegue cinco minutos. Eso los hinchas lo ven.

La gente ve que entregués todo por el equipo, no tanto si convertís un doble o triple, que bienvenido sea. Se lo ha ganado el equipo.

El equipo tiene el respaldo, pero la gente te tomó un cariño particular, ¿o no creés que sea así?

Sí. En lo personal también lo noto mucho. Me han agarrado mucho cariño y al igual que mis compañeros, me fortalece para seguir con más ganas.

A medida que pasan los partidos, más fanáticos van al Delmi, ¿cómo imaginás que estará el estadio en este duelo?

Ojalá que se llene y que explote el Delmi. Espero que la gente nos acompañe como lo viene haciendo o más, y si van menos, no importa. Sabemos que nos siguen desde diferentes puntos de la provincia.