Multarán a los jugadores antonianos

Los dirigentes de Juventud siguen analizando los casos de indisciplina en los que se vieron involucrados algunos jugadores que integran el plantel que compite en el torneo Federal A. Durante la reunión de comisión directiva se resolvió que aquellos futbolistas que incurrieron en faltas serán sancionados con una multa de 5 mil pesos, que se descontarán en el pago de haberes.

Días pasados aparecieron los nombres de la “Chancha” Leandro Zárate, Adrián Reta y Juan Pablo Altunes como los involucrados en esta situación, pero el presidente José “Pepe” Muratore aclaró: “Todavía no conocemos fehacientemente quienes cometieron los actos que realmente entristece y perjudica a la institución. No queremos manchar el nombre de nadie. Es por eso que esperamos recoger otros informes para recién dejar todo asentado como corresponde”.

En la tarde-noche de ayer Muratore mantuvo una reunión con el director técnico Víctor Nazareno Godoy, para conocer más detalles o bien saber cuál es el clima que se vive en el vestuario antoniano de puertas para adentro.

A todo esto, la mayor atención se centró en la “Chancha” Leandro Zárate, a quien se muestra como el protagonista principal de esta película.

Al continuar con sus explicaciones, Muratore anunció: “Al tema lo queremos dar por concluido. Se aplicará una sanción económica, si no es como de nunca acabar. Y hay que darle seriedad al tema y pensar en lo que sigue en el torneo”.

El viaje a Formosa

Para bajar los decibeles del momento que vive Juventud, la actividad del plantel pasó a marcar cierta atención en el próximo viaje a Formosa, donde el equipo que dirige el DT Víctor Godoy cumplirá su compromiso el sábado frente Sportivo Patria, desde las 17.

La delegación antoniana tiene previsto trasladarse a la zona del Litoral mañana por la tarde y hospedarse en Corrientes, puesto que no se consiguió alojamiento en Formosa. Y por tal motivo se pidió que este partido se retrase una hora.

En lo futbolístico el técnico Godoy, en la práctica de hoy por la mañana, empezará a definir el equipo.