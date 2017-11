Abre sus puertas La Minga, un espacio con arraigo musical

Marita Simón

La revalorización de la propia cultura, esa que nos identifica como salteños y más aún, como parte de una amplia región que involucra no solo al noroeste argentino sino también al sur de Bolivia y norte chileno, se mostrará esta tarde cuando se inaugure La Minga, un emprendimiento creativo musical novedoso y arriesgado.

La iniciativa es producto de muchos años de estudio, análisis y recopilación histórica sobre el folclore, desde el tradicional hasta aquel que, con el paso del tiempo, se fue aggiornando y hoy se fusiona con otros géneros e instrumentos.

El proyecto surgió del abogado salteño Matías Sanz Navamuel, quien abrió a todos su casa ubicada en la curva de Sumalao, sobre la ruta nacional 68. Allí instaló un estudio de grabación y comenzó a registrar las creaciones de compositores y poetas talentosos que, por diferentes circunstancias, muchas veces quedan en el olvido.

Y ese empoderamiento se pondrá de manifiesto hoy, cuando en una extendida jornada, de 14.30 a 21, La Minga se presente en sociedad entre amigos y compositores que, como broche de oro, ya anticipan el canto compartido del “himno salteño”: La López Pereyra.

“La Minga está en el kilómetro 157 de la curva de Sumalao. Y es bueno explicar que el nombre remite a esa institución que usaban los indígenas de la zona que tenía como eje fundamental la cooperación y el apoyo entre todos. Quien covocaba al resto para que lo ayudaran a cosechar, por ejemplo, no solo daba de comer al resto, sino que al finalizar el trabajo hacía una fiesta para sociabilizar. Hoy, esa figura se sigue usando en Bolivia”, explica Sanz Navamuel a El Tribuno.

El objetivo

Es bajo ese concepto que habilita este espacio cultural creativo, en cuyo estudio de grabación rescata la música de decenas de artistas. “Ya tenemos 1.100 temas, de los cuales un centenar son del conocido bandoneonista Carlos Abán. Él, a través de las carpas, dio a conocer sus temas, compuso con grandes autores, pero no tenía escrita ni grabada su música. Con Rafael Escudero, un creativo musical extraordinario que ahora está instalado en La Minga, editamos las composiciones de Abán. En definitiva, y a partir de ahora, lo que buscamos es crear una biblioteca de temas que le sirva a todos los artistas, sin excepción”.

Sanz Navamuel va más allá en su proyecto y explica que están reeditando las creaciones de grandes músicos del siglo pasado, aspecto que hoy no existe prácticamente. “Lo que pretendemos es cubrir ese vacío y convertirnos en proveedores de letras musicales nuevas y recopiladas. Tomando de ejemplo nuevamente a Abán, tenía grabadas con RCA Víctor en forma instrumental, y nosotros le ponemos letras ya escritas como las de José Ríos, Roberto Albeza, autores de tango con los que compuso y más. Estimamos que estas grabaciones despertarán el interés de artistas consagrados”, explicó.

Por eso hoy presentarán no solo el nuevo espacio sino también un CD, completamente realizado en este estudio, con los temas de este músico ampliamente reconocido.

Las coplas de Micaela

Una experiencia similar a la de Abán se hizo con la coplera Micaela García, quien cantó con el Nochero Rubén Ehizaguirre. Con este material, ahora puede, durante sus actuaciones, vender su propio disco.

Sanz Navamuel señala que “buscamos reforzar, básicamente el concepto de autor. El emprendimiento corre por mi cuenta y es el resultado de 17 años de trabajo que arrancan ahora públicamente con La Minga. También, como titular de la Fundación Moderar, aplico en este proyecto tres fundamentos: huellas de aprendizaje significativo, que no es otra cosa que transmitir los conocimientos; sembrar semillas de equidad, para ayudar a quien necesita desarrollarse, y en tercer término estudiamos la relación entre el derecho y el arte”.

Material gráfico y recuerdos

La Minga está acondicionado como un completo espacio cultural, en el que se fusiona no solo la creatividad musical y poética, sino que se plantea como un verdadero centro de homenaje. Fotografías y afiches con caricaturas y poesía, pretenden inmortalizar a los grandes, como Manuel J. Castilla, El Chango Saravia Toledo y más.

Cabe agregar que en esta jornada inaugural, se grabará el programa televisivo Cuarto intermedio, de Gonzalo Guzmán Coraita y Roque Cornejo, para hacer un homenaje al Día de la Tradición que se recordará el viernes 10.