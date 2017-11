Jennifer Aniston será mamá por subrogación de vientre

Jennifer Aniston (48) se convertirá en mamá. La actriz de Friends podrá cumplir su sueño gracias al método de subrogación de vientre. El bebé nacerá el año que viene y sería una niña, según la revista estadounidense Star.

La actriz se encuentra en pareja con Justin Theroux, con quien se casó en 2015. Según la publicación, el matrimonio habría recurrido a la misma reconocida clínica a la que fueron otros famosos como Nicole Kidman o Ricky Martin para convertirse en padres.

Hace un tiempo, cansada de que los medios especularan sobre si sería o no madre, dijo: “Tener un hijo, como sabemos, no es asunto que importe a nadie, excepto a la pareja o el individuo que lo va a tener. La elección de una mujer de ser madre con frecuencia es equiparada ilógicamente a su felicidad interna. Mis ideas de lo que es una vida feliz y una vida plena pueden ser diferentes de las que tienen otras personas”.

En el 2016, tras los rumores de embarazo y cansada de que la prensa la acechara, Aniston escribió una extensa carta en la que hablaba de las presiones sociales y aseguraba que una mujer podía estar feliz y completa sin estar casada o sin tener hijos.

“Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es cansada. Estoy cansada del escrutinio casi competitivo y los insultos por el cuerpo que tienen lugar día a día bajo el pretexto del periodismo, la Primera Enmienda o las noticias de famosos. Estamos completas con y sin pareja, con y sin hijos. Decidimos por nosotras mismas qué es bonito cuando afecta a nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotras mismas y por las mujeres jóvenes en este mundo que nos ven como ejemplo. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Podemos determinar nuestro propio ‘felices para siempre’ por nosotras mismas”, rezaba su escrito.

Otros casos

En la Argentina, varios famosos recurrieron al método de subrogación de vientre para poder convertirse en padres. Marley fue uno de ellos y actualmente se encuentra en Chigago disfrutando de su hijo recién nacido, Mirko. Otro caso es el de Luciana Salazar, que en los próximos días viajará a Estados Unidos para darle le bienvenida a su hija Matilda, que nacerá a mediados de diciembre.