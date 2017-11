La Pampa: la Justicia electoral confirmó triunfo del PJ

La Cámara Nacional Electoral informó que el Partido Justicialista de La Pampa le ganó por 76 votos a Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre pasado. Así lo informó el apoderado del PJ pampeano y actual ministro de Gobierno, Pablo Daniel Bensusan, quien recibió la notificación de la Cámara Nacional Electoral confirmando el triunfo del PJ, que gobierna ese distrito desde 1983.

De ésta manera Ariel Rauschenberger y Melina Delú serán los diputados nacionales que ingresarán al Congreso nacional por el Partido Justicialista, en tanto que Martín Maquieyra (que fue reelegido) lo hará por Cambiemos.

A pesar de ello, Cambiemos anunció que seguirá adelante con las acusaciones de irregularidades que viene denunciando desde el día de la elección, y lamentó que la Justicia no aceptara volver a abrir las urnas de la pequeña localidad de La Maruja, como ellos habían solicitado.

Tras la decisión de la Cámara Electoral Nacional, el diputado provincial de Cambiemos Maximiliano Aliaga, lamentó la decisión de la Justicia. "Ha decidido no dar lugar a la denuncia que presentaron nuestros fiscales de La Maruja", afirmó en un comunicado.

"Esto implica que el escrutinio no se va a modificar y hemos sido derrotados por 76 votos, los cuales seguimos sosteniendo que se basan en una diferencia ilegítima, ya que la victoria del PJ se basa en un vicio de la política vieja que queremos desterrar, y ese vicio es además un delito", apuntó.

"Por eso no vamos a desistir de la presentación que se hizo en la justicia penal, iremos hasta las últimas consecuencias", agregó.

Para el diputado de Cambiemos, cuando salga "a la luz la verdad" en relación al resultado final "se va a saber lo único que es real: ellos ganaron con trampas", concluyó en referencia al peronismo local, liderado por el actual gobernador Carlos Verna.