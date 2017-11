Imputaron al guía de la expedición por la muerte del estudiante de Geología

A pocos días de que se cumpla un año de la muerte de Lucas Salaberría, el estudiante de Geología de la UNSa que sufrió una descompensación y falleció cuando hacía tareas para una empresa minera a 4.000 metros de altura cerca de Cachi, imputaron a una persona.

Se trata del responsable de la expedición, el peruano Jhon Huaman Canchaguía a quien el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, imputó por el delito de homicidio culposo ya que se considera que omitió los deberes de cuidado de las personas a su cargo.

Lucas murió el domingo 13 de Noviembre de 2016 en Cachi, cuando participaban de una expedición de exploración a 4000 metros de altura, encomendada por una empresa minera a Canchaguía y luego de varios días de malestar. Según consta en la investigación Salaberría falleció por paro cardiorespiratorio por falla cardíaca y varios de los testigos refieren que días previos a su deceso, ya manifestaba malestares físicos que fueron intensificándose sin recibir los auxilios necesarios.

La imputación al responsable de la expedición fue fundamentada por Paz en que Canchaguía se encontraba a cargo exclusivo de la expedición y que bajo su dirección se encontraban las personas que la integraban, entre ellas Lucas Sebastián Salaberría. Señala además que fue el acusado quien realizó las entrevistas a los miembros del grupo y que por su pericia y ciencia, era el responsable por la salud y la vida de quienes confiaron en su profesionalidad para emprender la actividad, dada su posición de garante.

Remarca Paz que, previo al fallecimiento del estudiante, hubo claros signos de que su salud se había deteriorado, con lo cual hubo una franca violación al deber de cuidado del acusado, quien con los datos que tenía a su alcance respecto a la altitud, las condiciones propias del paraje, la falta de recursos para atender a una contingencia médica, la falta de conocimientos concretos acerca del estado de salud preexistente de los miembros de la expedición (pues no hubo chequeo médico previo alguno exigido ni por el imputado, ni por la empresa que lo contrató), y fundamentalmente la experiencia que poseía en esa actividad, pudo prever el acontecimiento que concluyó con el resultado fatal investigado, emergente de un actuar negligente e imprudente de su parte.

Trabajo irregular

La muerte de Lucas también sembró críticas también por la forma irregular de contratación de las empresas para este tipo de tareas. A nosotros nos contratan así nomás. Nos llevan y luego nos pagan”, había dicho un compañero de carrera de Lucas. Así hacen trabajar a los estudiantes a punto de recibirse: irregularmente. No hay seguro ni ART ni control médico.

“En primer lugar, debemos consultar a nuestro médico si realmente estamos en condiciones de poder ir a la Puna, teniendo en cuenta que está a más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar y nos puede ocasionar algún síntoma o malestar en el organismo. En caso de viajar, debemos dar aviso inmediato a la Policía y a la Municipalidad de nuestra estadía en la localidad, para que los organismos sepan de que estaremos en la zona y en caso de suceder algún inconveniente, poner en funcionamiento el protocolo de rescate. Es muy útil dejar su nombre, apellido y teléfono”, dice la recomendación escrita de Defensa Civil.

Por su parte, el padre de Lucas recordó que él consideraba que el trabajo no merecía la pena en esas condiciones pero que su hijo era un apasionado. "Yo le dije que no se vaya, que no valía la pena el dinero que le pagaban y el par de botas que le prometieron, pero él era un apasionado. Ese fin de semana estuvimos todos mal en la casa, ya presentíamos algo. Cuando sonó el teléfono la desgracia ya estaba declarada", dijo Roberto Salaberría a El Tribuno hace poco menos de un año.