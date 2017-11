Los costos de la actividad por detrás de la inflación

El IERAL de Fundación Mediterránea en conjunto con Mercosur.com han desarrollado un indicador para monitorear en forma trimestral la evolución de los costos de la producción pecuaria. El Índice de Costos de Producción Pecuaria (ICPP) considera los principales costos que deben afrontarse para producir animales (bovinos, porcinos y aves), leche cruda y huevos; en particular contempla los rubros alimentación, nutrición, reproducción, sanidad, mano de obra directa, fletes y energía (gas licuado del petróleo-GLP).

El ICPP no es un indicador de costos totales, dado que no se incluyen impuestos ni amortizaciones de instalaciones fijas, intereses de deuda (de existir), entre otros rubros, pero sí es una buena aproximación de lo que está sucediendo con las erogaciones operativas de los establecimientos pecuarios.

El ICPP se elabora en base a modelos productivos pecuarios que desarrolla IERAL y al relevamiento de precios de referencia destinados a la producción animal que realiza Mercosur.com (desde mayo de 2016); también se utilizan otras fuentes de información para completar el análisis.

Al mes de septiembre de 2017 el ICPP muestra una suba del 10,8% en el lapso de 12 meses, una variación del 0,9% mensual promedio. Esto representa una leve aceleración respecto a los valores observados en el anterior informe (7,6% anual en abril).

Para poner en perspectiva esta suba se la compara con la variación que experimentaron otros precios de la economía en igual período. Como se aprecia en el Gráfico 1, el ICPP se ha movido por debajo del crecimiento del tipo de cambio (14,2%) y del Índice de Precios al Consumidor (23,8%). La comparación se puede hacer más precisa tomando del IPC los rubros Carnes, Lácteos y Huevos (IPC de referencia), que tuvieron una variación del 19,7%.

La dinámica de los precios que enfrenta el consumidor puede diferir de los que obtiene el productor como consecuencia de los eslabonamientos que existen en la cadena comercial. Por esto resulta pertinente considerar un índice que refleje los precios que percibe el productor pecuario.

El Índice de Precios a Productor Pecuario (IPPP) elaborado por IERAL muestra un crecimiento del 12,4% en el período considerado, con una variación menor en los precios de capones (+9,5%) y hacienda bovina (10,2%), pero con una suba mayor de la leche cruda (30,4%). Es importante señalar que, entre enero y septiembre de este año, los precios de la hacienda y la leche cruda crecen en torno al 22%, la diferencia se explica por lo sucedido en el último trimestre del año anterior (hacienda bovina -10%, leche cruda +7%).

Finalmente, el aumento de los costos de producción pecuaria puede analizarse según sus componentes. Se destaca el bajo crecimiento de rubro alimentos (5,5%), que tiene que ver con la (relativa) estabilización (harina de soja) y con la reducción en los precios de algunos componentes de la dieta animal (maíz). Como referencia, en un informe previo informamos que en abril el componente alimentos caía más de un 2%. Por su parte, los productos de Nutrición crecieron un 16,4%, los destinados a la Reproducción un 15,7% y los de Sanidad también un 18,5% (en este rubro se observa mayor variabilidad entre sus sub-rubros: Antibióticos 17,3%, Antiparasitarios 16,7%, Vacunas 18,2%, Sedantes y Analgésicos 33,2%).

El resto de costos considerados crecieron un 25,4%, destacándose energía (34,2%). Este crecimiento es inferior al reportado para el mes de abril (34,2%), esta merma se explica porque ya no se contempla la fuerte suba de energía y mano de obra previa a septiembre de 2016.

Estructura de costos acorde a la producción

El índice agregado (ICPP) se construye en base a la importancia económica de cada actividad, definida por su valor bruto de producción (promedio 2015-2016).

Los ponderadores globales que se utilizan son: hacienda bovina 57,6%, leche cruda 20,1%, cerdos 4,8%, pollos 10,8% y huevos 6,6%.

Para cada actividad pecuaria se elabora una estructura de costos de acuerdo con información primaria y secundaria, incluyéndose los rubros: alimentación, nutrición, sanidad, reproducción, mano de obra directa, transportes y energía. Hay costos que se excluyen, caso de impuestos (directos e indirectos), amortizaciones de instalaciones fijas, servicios contables, intereses de deuda (de existir), entre los relevantes.

Los componentes de los índices de precios de los rubros nutrición, sanidad y reproducción se elaboran mediante el cálculo de una variación media truncada, en base a una muestra provista por Mercosur.com que contiene 350 precios mensuales de productos relevantes del sector, contemplando los principales rubros que participan en la producción animal: suplementos vitamínicos, antibióticos, vacunas, antiparasitarios, entre otros.

Otras fuentes de información que se utilizan son: UATRE (sueldos de convenio nivel operarios y encargados), FADEEAC (tarifas sugeridas de transporte de animales), Bolsas de Cereales (precios de granos y derivados), Ministerio de Agroindustria de la Nación (precios porcinos) Revista Márgenes Agropecuarios (valuación de pasturas), CAPIA (precios pollos y huevos), Mercado de Liniers (precios de hacienda), Ministerio de Energía y Minería (precio del GLP).