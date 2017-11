Los colectivos dejarán de circular por el casco céntrico

En relación con el "Plan Área Centro", proyecto de refuncionalización de 65 cuadras del casco centro del Gobierno municipal, hoy la secretaria de Obras Públicas municipal, María Beatriz Blanco dijo "en los próximos meses los colectivos de transporte masivo de pasajeros y de turismo tendrán prohibido el ingreso al micro centro de la ciudad" y continuó "la obra es un plan integral que encuadra casi 65 cuadras, eso es parte de la segunda etapa, nosotros estamos trabajando en la primera etapa que es el Corredor de la fe en Caseros hasta Juramento".

La funcionaria señaló que el objetivo es tener una ciudad totalmente accesible y habrá una mayor apertura a las veredas para que los salteños y turistas puedan caminar con seguridad. La arquitecta manifestó que el usuario del trasporte público tendrá que caminar en principios algunas cuadras, pero adelantó que se está analizando el ingreso de vehículos tipo combis que si podrían ingresar al casco histórico.

Blanco recalcó a la radio FM Aries, que se hizo un trabajo integral desde el inicio con personal del Gobierno Nacional, Saeta, Cámara de turismo, Cámara de comercio y gremios de nuclea a los camiones de carga y descarga que transitan por la ciudad.

La primera etapa del Plan Área Centro ya se puso en marcha, el mismo incluye el cambio total de la red de agua y cloacas, la ejecución de ductos para posterior soterramiento de cables, ampliación de veredas, entre otras cosas. “Creemos que pueden registrarse algunas molestias, pero no serán tan fuertes para que no se pueda continuar con esta obra”, sostuvo Beatriz Blanco, quien aclaró que estas calles no serán peatonalizadas, sino serán calles de convivencia para vehículos pequeños.

En cuanto a la fecha de plazo agregó, "se pretende terminar en marzo o abril de 2018". "La idea es tener una ciudad accesible, yo escuche decir que la gente va a caminar con dificultad, no es así porque la idea es la apertura de veredas hasta que los vehículos chiquitos puedan entrar".

Sobre el resideño de los recorridos de los corredores de Saeta indicó que existe consenso con Saeta para quitar de circulación los colectivos por la calle Deán Funes hacia Córdoba, una de las arterias visitadas por los turistas por la Basílica de San Francisco y los negocios de alrededores, pero también de las más afectadas por el impacto que produce el fluido tránsito de las líneas que circulan a diario por el sector. Anticipó que las calles Deán Funes y Córdoba será reemplazadas dos cuadras hacia la izquierda, es decir por Catamarca hacia San Martín.