El Peruano de Paso en su máxima expresión

El pasado mes de septiembre, la tradicional sede de Mamacona -de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso del Perú (ANCPCPP)- fue el escenario del Primer Campeonato de Eficiencia del Caballo Peruano de Paso. Fueron sus impulsores Fernando Risso Montes y Flavio Carrillo Naranjo.

La competencia busca demostrar la versatilidad del Peruano de Paso, poniéndolo a prueba en las labores para las que fue creado. “Nuestro caballo Peruano de Paso no solo es un hermoso y cómodo animal de silla, sino que fue concebido como animal de trabajo para las diversas labores de agricultura y ganadería”, aseguran desde la organización.

El criador peruano Fernando Risso Montes, sobre la génesis del campeonato, le dijo a El Tribuno Campo: “Vengo viajando por el mundo tratando de recolectar opiniones acerca de la raza y cómo podemos ir mejorando, y en una visita a la Exposición Rural de Palermo vi como el caballo Criollo tenía mucha aceptación y concurrencia de parte del público, por ciertas pruebas que lo hacían muy entretenido”.

Además de los espectáculos típicos que tiene la raza en Perú -baile de La Marinera, las Amazonas, etc.-, los organizadores aspiran a dar a conocer al mundo la versatilidad que el Peruano de Paso puede lograr.

“Se nos ocurrió hacer una especie de rodeo latino, un rodeo peruano. Ignacio Sáenz Valiente, un experto en la raza Criolla, me ayudó a idear una serie de pruebas para tratar de atrapar más al usuario -a aquella gente que de repente no es criadora, pero tiene uno o dos caballos y se compenetra con su propio caballo- con la idea fue hacer una competencia objetiva, donde no haya apreciaciones subjetivas por parte de un juez, sino todo por objetividad, basándose en la prueba para que el binómio jinete-animal pueda destacarse”, comentó Risso Montes.

Para el impulsor del evento, “el Peruano de Paso es un caballo multifacético que, lamentablemente, por la reforma agraria que vivimos en el Perú, perdió parte de su función, de su utilidad, y lo que queremos hacer es volver al pasado y tratar de rescatar las múltiples faenas que este caballo puede hacer, pero que se han venido perdiendo con el tiempo”.

Éxito de la iniciativa

La primera edición del Campeonato de Eficiencia fue un gran acierto. Contó con 51 participantes de Perú, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Ecuador y Panamá, entre los que se destacó una fuerte presencia femenina, que fue del 30 por ciento de los competidores. Además, contó con la presencia de una gran cantidad de público y el apoyo de numerosos sponsors.

A futuro, se trabajará en crear una federación internacional, convocando a participantes de todos los países. En junio del año próximo se realizará un evento similar en Las Vegas, Estados Unidos; y en Perú se hará un abierto.

Los organizadores señalan que esta actividad tiene mucho potencial y Argentina es un lugar ideal para poder desarrollarla.

Las pruebas

Prueba funcional: Evidencia la resistencia del animal y su suavidad de andar.

Apartado de ganado: prueba netamente de trabajo pecuario donde se pone a prueba la nobleza del animal y la destreza del jinete.

Prueba del aro: prueba de destreza en la que se evidencia la comprensión de la dupla jinete y caballo.

Carrera: prueba de velocidad en la que se demuestra que el Peruano de Paso no solo está hecho para paseo.

Prueba de barriles: prueba de versatilidad y destreza en la que el binómio junete-caballo demostrarán la docilidad del animal y la destreza del jinete.

Prueba de cejar: los jinetes tendrán que hacer cejar (caminar en reversa) sus caballos sin parar por un camino de 25 metros de largo.

Prueba de la copa: prueba que demuestra la suavidad del caballo al dar la vuelta a la cancha de exhibición con una copa llena sin derramar su contenido.

Picadero criollo: prueba de obstáculos la cual pondrá en evidencia la versatilidad del caballo poniéndolo a prueba en diversos terrenos y situaciones.