Paradigma: más leche, más simple

Junto con la población mundial que crece exponencialmente, crece la demanda de alimentos y de leche.

Y si bien el aumento en la producción láctea llegará de la mano de nuevos actores, los ya existentes tendrán que “afinar bien el lápiz” para continuar siendo parte de la oferta.

Nadie duda de la capacidad de los productores lecheros que resistieron de pie avatares climáticos, políticos y de mercado para readecuar sus sistemas productivos a nuevos escenarios de mayor competitividad y simpleza de procesos.

Ejemplos de esta capacidad abundan en el Valle de Lerma dónde los actuales sistemas de producción evidencian la evolución en algunos aspectos. El potencial genético, las instalaciones y el nivel de tecnificación dan muestras de esa evolución. Sin embargo, para que todos esos “cambios” resulten exitosos tienen que estar vinculados con la capacitación de quienes tienen el desafío “de hacerlos funcionar” en la práctica. No alcanza con la inversión monetaria si no se “invierte en los operarios”.

La producción lechera se caracteriza por un trabajo de “año redondo”, no entiende de ni de fiestas ni feriados. Y si bien cada vez la tecnología es “más fácil de conseguir” no siempre los procesos de trabajo en los tambos son “más simples”. Por eso, no es extraño que en algunos casos los operarios resulten enemistados con la tecnología que, en teoría, debe ser su aliada.

Un nuevo paradigma parece estar definido: un sistema de producción que haga de la lechería un proceso más simple y capaz de combinar la rentabilidad con el bienestar humano, el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente.

Para acercar a quienes integran la cadena láctea salteña herramientas que contribuyan a desarrollar este paradigma, el INTA en articulación con el Movimiento CREA y con el apoyo de la Sociedad Rural Salteña y el Gobierno de Salta realizará el próximo viernes 24 de noviembre en las instalaciones de INTA Salta las 14ª Jornadas de Lechería del NOA.

La modalidad planteada para esta actividad es la de taller por lo que, además de las tradicionales charlas técnicas, están previstos momentos de intercambio entre referentes técnicos, productores y operarios para analizar el presente de la lechería local y pensar la lechería futura, la lechería que queremos para la región.