Francescoli: “Me expresé mal y se mal interpretó lo de Lux"

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, dijo este miércoles que se expresó “mal” y que además se malinterpretaron sus declaraciones sobre la contratación de Germán Lux, a quien le ofreció disculpas en persona.

“Me expresé mal y se mal interpretó. Si el jugador vino al club tengo parte de responsabilidad en eso. Le expliqué que no hubo mala intención, le pedí disculpas y se terminó el tema”, afirmó Francescoli en diálogo con TyC Sports.

El exfutbolista uruguayo había afirmado ayer en declaraciones a la prensa que “Lux llegó porque no se pudo concretar el pase de un arquero de primer nivel”, para reemplazar a Marcelo Barovero.

Francescoli confirmó que tuvo “una charla privada” con Lux, apuntado como uno de los responsables en las derrotas recientes del millonario ante Lanús y Boca, y dio por terminado el tema.

Francescoli señaló que el entrenador Marcelo Gallardo aún “no le ha dicho nada” al presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, sobre su continuidad.

“A Gallardo no le cambia ganar o perder, respecto de la decisión final porque él está detrás de un proyecto”, agregó Enzo.

Francescoli apuntó que el plantel espera que “este momento pase rápido” y ya están enfocados en el partido del próximo domingo ante Deportivo Morón por un lugar en la final de la Copa Argentina.

“River llegó a la semifinal de Copa Libertadores con varias complicaciones, bajas inesperadas, lesiones y este equipo tiene un gran mérito porque mantuvo el nivel en tres años en el ámbito internacional; no tengo nada para reprochar”, apuntó.