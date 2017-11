Pablo Pérez: "Quiero ganar la Libertadores con Benedetto y Pavón"

Pablo Pérez, mediocampista y capitán de Boca Juniors, dijo este miércoles que le gustaría ganar la Copa Libertadores 2018 con “Darío Benedetto y Cristian Pavón”, dos de las máximas figuras del xeneize, que integran el seleccionado argentino y que tienen grandes chances de jugar la próxima temporada en el fútbol europeo.

“Me gustaría ganar la Copa Libertadores con (Darío) Benedetto y (Cristian) Pavón y todos los chicos que están acá”, sostuvo Pérez en la conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino.

“No hay dudas de que Benedetto y Pavón se quieren quedar y ganar la Libertadores. Y además disfrutar de Boca, algo que seguramente van a extrañar cuando no estén”, agregó el rosarino.

Pérez, una de las figuras de Boca en el superclásico, además se refirió a su presente. “En lo personal estoy muy tranquilo, confiado con la pelota. Pero no me siento líder futbolístico del equipo, esto es de todos. Vamos por buen camino”.

Pérez le dedicó también unas palabras al cuerpo técnico. “Guillermo y Gustavo (Barros Schelotto) tienen una conducción muy buena. Nos transmiten tranquilidad y pasión. Nos llevamos bien con ellos y eso se nota dentro de la cancha”, señaló.