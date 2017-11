Los U15 se preparan para el Final Four

Después de haber conseguido sortear obstáculos en la fase de grupos de la Mini Liga U15, los chicos que representan a Salta Basket van por otro histórico momento: el Final Four que se llevará a cabo entre el viernes y sábado de la próxima semana, en sede a definir.

El plantel, dirigido por Sergio “Patón” Arévalos, sorprendió a propios y extraños tras vencer a Argentino de Junín, Boca Juniors y Quilmes de Mar del Plata, nada menos que en la Bombonerita, para quedarse con el único boleto del Grupo A, además de ser uno de los invictos de la competencia.

Esta semana, el combinado de los infernales entrena en las diferentes canchas de la ciudad. Entre otros estadios, los elegidos fueron el Delmi y el de Gimnasia y Tiro, mientras que en el interior provincial también lo hicieron, ya que los basquetbolistas juveniles cumplieron una jornada de entrenamientos en La Merced.

De esta manera, los chicos ajustan los detalles finales antes de partir a la ciudad donde se realice el Final Four que si bien no tiene sede, se presume que puede ser Buenos Aires.

Los juveniles se medirán frente a Regatas de Corrientes, Atenas e Instituto de Córdoba en la previa de la serie final de los equipos que participan en el Súper 20. El mencionado torneo se encuentra en cuartos de final y San Lorenzo es el firme candidato a quedarse con la competencia, ya que es el único equipo invicto y el bicampeón de la Liga Nacional de Básquet.

La idea de la dirigencia es que el conjunto U15 de Salta Basket se traslade en avión y se hospede en un hotel con todas las comodidades que requiere.