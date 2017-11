Emiliano Estrada: “La indicación que dio el gobernador tiene que ver con no hacer un ajuste abrupto”

Se muestra distendido. Emiliano Estrada diálogo con El Tribuno sobre las medidas que aplicará luego del 21, cuando asuma como ministro de Economía. No descarta la toma de una nueva deuda externa, pero para recomprar la actual y pagar menos intereses. Su meta: hacer más eficiente el gasto y, por el ende, el Estado.

¿Qué significa ser eficientes con el gasto?

Eso tiene que ver con la línea que viene planteando el gobernador (Juan Manuel Urtubey), que tiene por objetivo hacer más inteligente el Estado, menos burocrático y más ágil. Fruto de esas modificaciones son las reducciones de ministerios y secretarías, que tendrá un impacto a nivel presupuestario. Esa eficiencia que se busca también impactará en el gasto. Tener un estado ágil repercutirá en el presupuesto.

¿Esto se puede interpretar como un ajuste?

No. Definitivamente no. La política que definió el Gobierno provincial y la indicación que dio el gobernador tiene que ver con no hacer un ajuste abrupto, no hacer un recorte de gasto en shock, sino más bien ir por el camino de trabajar sobre las variables presupuestarias para los próximos dos años. Este es un trabajo que será continuado. La idea principal de nuestra gestión, en lo fiscal, va a tener que ver con la tasa de crecimiento que tengan los ingresos versus la tasa de crecimiento que tengan los gastos. Si nosotros para el año que viene proyectamos una tasa de crecimiento de ingresos de alrededor de, para ponerle un número, 25%, nuestra tasa de crecimiento del gasto tiene que ser menor del 25%. En ese caso lo que estamos haciendo es un ahorro en términos reales, que es lo que va a ir repercutiendo ejercicio tras ejercicio para lograr un equilibrio fiscal.

¿Cómo ves financieramente a la Provincia?

Salta tiene las mismas complicaciones financieras que tienen todas las provincias en el país. Hay un esquema homogéneo a nivel país que tiene que ver con la histórica dependencia que tienen las provincias con la Nación, en cuanto a la recaudación de tributos. Del total de los ingresos, con recursos propios la Provincia recauda el 25% y el otro 75% proviene de Nación. La dependencia que tienen las provincias con la Nación es absoluta, ahí radica la importancia de la reforma tributaria. Ya el año pasado comenzó a darse la reforma, los cambios en Ganancias tuvieron un impacto muy fuerte en los números de la Provincia, lo mismo sucedió con los números de la soja. Eso representó cerca de $1.500 millones menos en la recaudación provincial. Además, la recaudación decayó por la baja del consumo y la retracción de la economía. Fueron dos efectos que pegaron muy fuerte y muy de lleno en lo que son los recursos coparticipables, y esto te sucedió en un proceso donde no tuviste previsibilidad porque vos presentás el Presupuesto 2016 a fines de 2015 contando con esos fondos. Entonces cuando aparece la disposición de modificar los recursos tributarios, se hace muy complejo gestionar esa imprevisibilidad. Eso tuvo un impacto fuerte en las arcas fiscales de todas las provincias, y Salta no fue la excepción. Las provincias son un reflejo de lo que pasa en la Nación. Para el año que viene, estamos confiados que vamos a tener crecimiento en la economía a nivel nacional, y lo que se viene viendo en los últimos meses sobre la recaudación es que viene creciendo por arriba del 30%, por lo cual en términos reales la recaudación está creciendo el 7%. Eso es una buena noticia para los ingresos de la Provincia.

Teniendo en cuenta la reforma tributaria, ¿cómo crees que la Provincia recuperará los ingresos que pueda llegar a perder?

El ministro (de Hacienda) Nicolás Dujovne planteó la idea de que la reforma tributaria sea de suma cero, es decir que no tenga impacto fiscal, sino que lo que baje por un lado suba por otro. Esa es la raíz de la aparición de nuevos impuestos como en el caso de las bebidas con azúcar y el vino. Esto entrará en discusión en el ámbito legislativo y es ahí donde los legisladores deberán trabajar profundamente.

¿En este contexto, piensa que Salta podría pedir un nuevo crédito externo?

Hoy no está en agenda la idea de volver a tomar deuda externa a niveles inmediatos. Desde mi punto de vista como economista y desde el punto de vista financiero, Argentina va en un proceso de compresión de tasas a nivel internacional, que es lo que se viene visualizando y es lo que está pasando a nivel nacional. Esto significa Argentina como Nación, cuando salga a pedir créditos afuera, en vez de pagar las tasas que está pagando hoy, pague tasas menores. Esto repercute en los niveles de tasas en los que se puede endeudar la Provincia. Tiene mucho reflejo con lo que es el riesgo país, ya que la forma en la que se compone la tasa de interés a la cual se endeudan los países tiene algunos parámetros de referencia como es la tasa de Estados Unidos y después se van agregando distintos componentes de riesgo que explican el por qué Argentina paga más intereses que Estados Unidos. Entre esos componentes de riesgo se encuentra el riesgo país. Argentina está con los niveles de riesgo más bajos de la década. Las proyecciones es que esto siga así. A principios del año que viene, Argentina puede entrar en lo que se llama mercado emergente, esto sucede cuando un país está catalogado con un cierto nivel de riesgo. Si Argentina pasa de mercado de frontera a mercado emergente, ese riesgo baja, y con ello las tasas de interés. Si nosotros hoy tenemos deuda emitida al 9% y mañana la Provincia pudiera tomar deuda al 7%, la operación financiera que se pudiera hacer y la contempla la ley de presupuesto es emitir deuda al 7% y rescatar la que está al 9% y quedamos con un costo financiero más bajo. Eso implicaría un ahorro a lo que se paga hoy en concepto intereses.

¿Se puede esperar una baja del impuesto a las actividades económicas?

Actividades económicas tiene en la provincia una alícuota sumamente razonable en comparación a lo que sucede con otras provincias donde están grabadas con el 5 o 6%, Salta tiene 3,6%, pero además tiene exenta un montón de actividades, como la industria, minería. Lo que está planteando la reforma fiscal tiene que ver con armonizar las alícuotas a nivel nacional. Esa armonización no significa una reducción de la alícuota en Salta. Sino más bien que las provincias que están al 6% se armonicen a poco más de 3, que es lo que se está pagando hoy en Salta. Si hoy estamos dependiendo un 75% de Nación y encima sacamos ingresos brutos que es el principal recurso propio que tienen, entramos en una dependencia absoluta y crónica que no es la idea de los gobernadores.

En el último tiempo, la Provincia viene emitiendo Letras del Tesoro a corto plazo y con tasas altas, ¿seguirá con la misma política?

El tema de la tasa no lo veo tan preocupante desde el punto de vista de que la Provincia hoy se está financiando a la misma tasa en pesos que la que se financia el Banco Central. Es un costo que hay que reducir porque impacta en el presupuesto, pero creo que es un mecanismo válido para obligaciones de corto plazo, para cuando las provincias o las arcas se encuentran en complicaciones financieras o con complicaciones de pago y no cuentan con recursos por distintas razones. Es lo mismo que sucede en el sistema financiero, como cuando sucede con los préstamos interbancarios que se hacen por cuestiones de liquidez y plazos. En el corto plazo es una herramienta necesaria.

¿Cómo ve la evolución de la inflación y las futuras paritarias?

Poder contar con el instrumento estadístico del Indec es un cambio sideral, porque están empezando a generar consenso los indicadores oficiales. Me imagino haber negociado paritarias en los momentos donde cada uno sospechaba cuál era la inflación debe haber sido sumamente complejo. Vamos a tratar de enmarcar nuestro presupuesto de gasto para todo lo que sea funcionamiento del Estado, pero vamos a tener presente lo que pase a nivel nacional. Desde mi mirada lo que va a suceder el año que viene es un marcado descenso de la inflación.

¿Cómo trabajarán con la industria del vino se vería afectada por la aplicación de un impuesto?

Hablé con algunos legisladores nacionales y también con el diputado electo del PRO. Esta semana habrá una reunión con funcionarios nacionales y con el sector del vino para analizar qué impacto efectivo va a tener la medida.